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Китай испытал гигантский самолет-амфибию

24 декабря 2017, 16:49

Полет AG600 длился около часа.

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет.

Испытания прошли на аэродроме города Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Взлет состоялся в 09:39 по местному времени и прошел в штатном режиме. Полет AG600 длился около часа.

Главный конструктор самолета Хуан Линцай (Huang Lingcai) отметил, что Китай — одна из немногих стран, способных построить огромный самолет-амфибию.

AG600 предназначен для тушения пожаров. Самолет-амфибия оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями. Длина AG600 составляет 39,6 метра, а размах крыла достигает 38,8 метра. Его максимальная взлетная масса — 53,5 тонны, а крейсерская скорость — 500 километров в час.

Фото: Wikimedia Commons


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