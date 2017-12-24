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В ДТП на трассе Актау - Шетпе погиб 54-летний водитель

24 декабря 2017, 17:05

Столкнулись автомобили Ford и «КамАЗ».

В ДТП на трассе Актау - Шетпе погиб 54-летний водитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

ДТП произошло 22 декабря около поселка Шетпе. 54-летний водитель автомобиля Ford, по информации очевидцев, двигался из Актау в Краснодар. В салоне кроме него никого не было. По неустановленной причине, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

Как сообщили в Центре медицины катастроф, на место выехали врачи трассового медико-спасательного пункта «Мунайшы». В 13:23 врачи констатировали смерть водителя автомобиля Ford. Мужчина скончался в результате полученных травм.

По данному дорожному происшествию работает дознаватель.


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