В ДТП на трассе Актау - Шетпе погиб 54-летний водитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

ДТП произошло 22 декабря около поселка Шетпе. 54-летний водитель автомобиля Ford, по информации очевидцев, двигался из Актау в Краснодар. В салоне кроме него никого не было. По неустановленной причине, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

Как сообщили в Центре медицины катастроф, на место выехали врачи трассового медико-спасательного пункта «Мунайшы». В 13:23 врачи констатировали смерть водителя автомобиля Ford. Мужчина скончался в результате полученных травм.

По данному дорожному происшествию работает дознаватель.