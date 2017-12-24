В ДТП на трассе Актау - Шетпе погиб 54-летний водитель
Столкнулись автомобили Ford и «КамАЗ».
В ДТП на трассе Актау - Шетпе погиб 54-летний водитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».
ДТП произошло 22 декабря около поселка Шетпе. 54-летний водитель автомобиля Ford, по информации очевидцев, двигался из Актау в Краснодар. В салоне кроме него никого не было. По неустановленной причине, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КамАЗ».
Как сообщили в Центре медицины катастроф, на место выехали врачи трассового медико-спасательного пункта «Мунайшы». В 13:23 врачи констатировали смерть водителя автомобиля Ford. Мужчина скончался в результате полученных травм.
По данному дорожному происшествию работает дознаватель.
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