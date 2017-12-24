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Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Карагандинской области

24 декабря 2017, 17:53

В автобусе находились 43 человека, никто из пассажиров не пострадал.

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе Караганда — Абай, пострадавших нет, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудьяров.

"На момент аварии в автобусе находилось 43 человека. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются", — прокомментировал Кудияров.

Авария произошла после выезда автобуса из Караганды, в 5 километрах от автобусной остановки ДСК.

Предположительно, причиной ДТП мог стать гололед, который наблюдается в воскресенье на трассах в Карагандинской области.

Фото Пресс-служба ДЧС ВКО


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