Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Карагандинской области
В автобусе находились 43 человека, никто из пассажиров не пострадал.
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе Караганда — Абай, пострадавших нет, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудьяров.
"На момент аварии в автобусе находилось 43 человека. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются", — прокомментировал Кудияров.
Авария произошла после выезда автобуса из Караганды, в 5 километрах от автобусной остановки ДСК.
Предположительно, причиной ДТП мог стать гололед, который наблюдается в воскресенье на трассах в Карагандинской области.
Фото Пресс-служба ДЧС ВКО
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