Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Под Темиртау столкнулись семь машин

24 декабря 2017, 18:07

Массовое ДТП попало на видео.

Семь автомобилей столкнулись на трассе Караганда–Темиртау из-за гололеда, сообщили в ДВД Карагандинской области.

"Семь автомобилей с незначительными повреждениями. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются", — сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

В Instagram также появилась видеозапись очевидцев, на которой можно увидеть, что среди участников аварии — автобус, грузовой автомобиль, ГАЗель и несколько легковых автомобилей.

В связи с резким ухудшением погодных условий полицейские просят водителей быть предельно бдительными и соблюдать скоростной режим.

По данным Казгидромет, в большинстве областей Казахстана в выходные — снег, метель, сильный юго-западный ветер и гололед.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...