Под Темиртау столкнулись семь машин
Массовое ДТП попало на видео.
Семь автомобилей столкнулись на трассе Караганда–Темиртау из-за гололеда, сообщили в ДВД Карагандинской области.
"Семь автомобилей с незначительными повреждениями. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются", — сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД карагандинской области Бахытжан Кудияров.
Жертв и пострадавших в результате аварии нет.
В Instagram также появилась видеозапись очевидцев, на которой можно увидеть, что среди участников аварии — автобус, грузовой автомобиль, ГАЗель и несколько легковых автомобилей.
В связи с резким ухудшением погодных условий полицейские просят водителей быть предельно бдительными и соблюдать скоростной режим.
По данным Казгидромет, в большинстве областей Казахстана в выходные — снег, метель, сильный юго-западный ветер и гололед.
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