Мейвезер бросил вызов легендарному баскетболисту
40-летний Флойд Мейвезер предложил 39-летнему Коби Брайнту баскетбольный матч один на один.
Знаменитый американский экс-боксёр Флойд Мейвезер в "Инстаграме" бросил вызов другому известному спортсмену, завершившему профессиональную карьеру — пятикратному чемпиону НБА Коби Брайнту.
— Я готов сыграть с тобой один на один на миллион долларов! — написал Мейвезер в комментариях под одним из постов Брайнта.
Напомним, Флойд Мейвезер и Коби Брайнт — одни из самых богатых спортсменов современности.
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