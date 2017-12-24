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Мейвезер бросил вызов легендарному баскетболисту

24 декабря 2017, 18:29

40-летний Флойд Мейвезер предложил 39-летнему Коби Брайнту баскетбольный матч один на один.

Знаменитый американский экс-боксёр Флойд Мейвезер в "Инстаграме" бросил вызов другому известному спортсмену, завершившему профессиональную карьеру — пятикратному чемпиону НБА Коби Брайнту.

— Я готов сыграть с тобой один на один на миллион долларов! — написал Мейвезер в комментариях под одним из постов Брайнта.

Напомним, Флойд Мейвезер и Коби Брайнт — одни из самых богатых спортсменов современности.


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