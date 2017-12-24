Пожар вспыхнул в торговом центре «Евразия» в Астане
24 декабря 2017, 19:03
Никто не пострадал.
Факт возгорания в торговом центре «Евразия» подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, сообщает Zakon.kz.
Возгорание произошло утром в воскресенье. Площадь - два квадратных метра. Потушено до прибытия ЧСников.
Никто не пострадал.
Видео произошедшего опубликовано на Fаcebook.
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