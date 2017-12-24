"Сарыарка" всухую обыграла "Барс"

24 декабря 2017, 19:44

Счет против казанской команды составил 2:0.

Вечером в воскресенье, 24 декабря, на "Караганда Арена" состоялся матч регулярки ВХЛ между командами "Сарыарка" и "Барс", сообщает Zakon.kz.

Это был второй матч "Сарыарки" в домашней серии игр регулярного чемпионата ВХЛ. На начало игры соперник располагался на 17-ой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 49 очков после 36 матчей чемпионата.

Окончилась игра победой казахстанцев со счетом 2:0. Первую победную шайбу на 34 минуте забил Илья Антоновский. Автором решающего удара по воротам стал Кирилл Тамбиев.

Статистика матча: Броски: 70-48 ; Броски в створ: 36-27 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 35-25 ; Штраф: 10-8

Главные судьи: Александр Дреев, Виктор Цицаров
Линейные судьи: Максим Глазырин, Рустам Мирхайдаров

Место проведения: Караганда Арена
3500 зрителей

Фото с сайта ХК "Сарыарка"


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