Техасский полицейский в сочельник застрелил шестилетнего мальчика
Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы.
В американском штате Техас полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.
Трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок. Как рассказал местный шериф Хавьер Салазар, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь. Правоохранители застрелили его, однако одна пуля пробила стену фургона и задела ребенка. Он скончался по дороге в больницу.
Отмечается, что мальчик погиб накануне католического Рождества.
Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы. Ведется расследование.
После трагедии на платформе GoFundMe организовали сбор 12 тысяч долларов на похороны жертвы. За два дня 442 человека пожертвовали в общей сложности 14,5 тысячи.
Фото © AP Photo / Eric Gay
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