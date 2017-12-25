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Техасский полицейский в сочельник застрелил шестилетнего мальчика

25 декабря 2017, 00:30

Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы.

В американском штате Техас полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок. Как рассказал местный шериф Хавьер Салазар, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь. Правоохранители застрелили его, однако одна пуля пробила стену фургона и задела ребенка. Он скончался по дороге в больницу.

Отмечается, что мальчик погиб накануне католического Рождества.

Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы. Ведется расследование.

После трагедии на платформе GoFundMe организовали сбор 12 тысяч долларов на похороны жертвы. За два дня 442 человека пожертвовали в общей сложности 14,5 тысячи.

Фото © AP Photo / Eric Gay


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