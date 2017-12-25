Утверждена предельная цена оптовой реализации на сжиженный нефтяной газ

Приказом Министра энергетики РК от 5 декабря 2017 года № 423 утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 января по 31 марта 2018 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ введен в действие со дня его первого официального опубликования.