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Утверждена предельная цена оптовой реализации на сжиженный нефтяной газ

Приказом Министра энергетики РК от 5 декабря 2017 года № 423 утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 января по 31 марта 2018 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ введен в действие со дня его первого официального опубликования.


25 декабря 2017, 07:53
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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