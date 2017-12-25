Утверждена предельная цена оптовой реализации на сжиженный нефтяной газ
Приказом Министра энергетики РК от 5 декабря 2017 года № 423 утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 января по 31 марта 2018 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.
Приказ введен в действие со дня его первого официального опубликования.
25 декабря 2017, 07:53
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4895576-225a19fb4325ce0d109f5674500cf104
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com