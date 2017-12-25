Приказом Министра здравоохранения РК от 22 ноября 2017 года № 857 утверждены Правила организации и оплаты дежурств медицинских работников, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.

Правила организации и оплаты дежурств медицинских работников разработаны в соответствии с пунктом 2 примечания к приложению 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» и определяют порядок организации и оплаты дежурств медицинских работников (далее - Правила).

Согласно Правилам в медицинских организациях при оказании медицинской помощи независимо от времени суток и дней недели, для медицинских работников устанавливаются дежурство в ночное время, выходные и праздничные дни в соответствии с утвержденным графиком дежурств.

График дежурств составляется с учетом требований продолжительности рабочего времени в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса, в конце каждого месяца, отдельно для врачей, среднего и младшего медицинского персонала и утверждается руководителем медицинской организации.

Привлечение к дежурству медицинских работников осуществляется на основании утвержденного графика дежурств и приказа руководителя организаций здравоохранения.

Руководитель организации для обеспечения круглосуточной помощи и обеспечения дежурства вводит в штатное расписание дополнительные врачебные и сестринские должности либо обеспечивает дежурство имеющимся составом врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Оплата дежурств в ночное время, выходные и праздничные дни, а также сверхурочное время производится в соответствии с Трудовым кодексом.