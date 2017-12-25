С 2018 года налоговые и таможенные платежи будут учитываться на едином лицевом счете

Департамент государственных доходов по Карагандинской области напоминает, что в рамках исполнения 39 шага программы Президента Республики Казахстан «100 конкретных шагов по 5 институциональным реформам» по интеграции таможенной и налоговых систем в 2018 году запускается механизм ведения единого лицевого счета по налоговым и таможенным платежам путем интеграции ИС ЦУЛС и ИС АСТАНА-1.

В соответствии с концепцией создания единого лицевого счета в ИС ЦУЛС предусматривается следующее:

- открытие и ведение лицевых счетов по КБК ТПиН в ИС ЦУЛС, в том числе с учетом процентов в соответствии со статьей 93 проекта Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс);

- прием информации об уплаченных ТПиН от ИС банков второго уровня через платежный шлюз «электронного Правительства» в режиме реального времени (24/7/365) и ИС Комитета казначейства МФ РК;

- прием начислений по декларации на товары (ДТ), корректировки декларации на товары (КДТ), отсрочкам/рассрочкам, актам пост-таможенного контроля, по предварительному решению, таможенному сопровождению от ИС АСТАНА-1. Разноска начисленных сумм из ДТ и КДТ будет производиться из 14 графы «Декларант»;.

- проведение автозачета только за счет излишне уплаченных сумм по КБК ТПиН без представления заявлений от УВЭД, основанием (заявлением) является зарегистрированная ДТ;

- формирование единых учетных форм (сведения о задолженности, выписка из лицевого счета) с учетом таможенных и налоговых платежей, исключение акта сверки в соответствии со статьей 98 проекта Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

- ведение учета по месту регистрации налогоплательщика в соответствии со статьей 94 Кодекса, согласно которому ТПиН будут уплачиваться с указанием в платежных документах реквизитов органа государственных доходов по месту регистрационного учета налогоплательщика. В ИС ЦУЛС данное требование будет реализовано автоматической разноской платежей и начислений, согласно регистрационным данным налогоплательщика;

- уплата ТПиН нерезидентами будет производиться по уникальному идентификационному номеру (УИН), присваиваемому ИС АСТАНА-1 с дальнейшим открытием и ведением лицевых счетов в ИС АСТАНА-1. Прием платежей по нерезидентам ИС АСТАНА-1 будет осуществляться из ИС ЦУЛС с присвоенным УИН. По опыту зарубежных стран физическое лицо-нерезидент регистрируется в ИС АСТАНА-1 и получает документ с указанием присвоенного УИН. УИН представляет собой комбинацию из 12 цифр и состоит из трех частей:

первая часть - состоит из цифр 9999 (четыре девятки);

вторая часть - состоит из 2-х букв, указывается код страны (согласно справочнику в ИС АСТАНА-1);

третья часть - состоит из 6-ти цифр, включает порядковый номер регистрации нерезидента.

В платежном документе УИН, присвоенный ИС АСТАНА-1, должен указываться в графе «Назначение платежа» в начале поля.