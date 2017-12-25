Украинский ведущий скончался по пути с корпоратива

Сообщается, что у ведущего остались жена и трое детей, младшему из которых девять месяцев.

Во Львове на 44-м году жизни скончался радиоведущий Олег Мосесов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор радиокомпании "Люкс" Михаил Безпалько, пишет РИА Новости.

"Сегодня умер наш Олег Мосесов (в эфире Олег Середа)", — говорится в сообщении.

По словам отца Мосесова, причиной смерти стал инфаркт. "Ночью Олег возвращался домой с корпоративной вечеринки, где работал ведущим, — рассказал мужчину изданию Zaxid.net. — Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но до дому не доехал — по дороге у него случился инфаркт".

Олег Мосесов родился в 1974 во Львове. Работать на радио начал в 2003 году: он вел программы на "Люкс FM" и "Радио 24". Сообщается, что у ведущего остались жена и трое детей, младшему из которых девять месяцев.

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