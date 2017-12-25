Ограничения по ввозу муки в Кыргызскую Республику сняты при содействии ЕЭК

В Кыргызской Республике установлены равные налоговые условия для предпринимателей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые завозят в страну и продают уже готовую муку и которые завозят зерно и перемалывают его в муку уже на кыргызской территории, сообщает пресс-служба ЕЭК. Это стало результатом совместной работы правительства Кыргызской Республики и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

С 2016 года в Кыргызстане реализация муки, произведенной из импортного зерна, освобождалась от уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как готовая мука, ввозимая из стран ЕАЭС, облагалась этим налогом по ставке 12%.

Подобные положения законодательства Кыргызской Республики создавали неравные условия для поставок муки из других государств-членов ЕАЭС и противоречили положениям Договора о Евразийском экономическом союзе.

Правительство Кыргызской Республики и ЕЭК совместно работали над устранением этого барьера на внутреннем рынке ЕАЭС. В частности, вопрос рассматривался в сентябре 2017 года на заседании Коллегии ЕЭК, в ходе которого кыргызская сторона проинформировала о намерении устранить препятствие. Для реализации взятого обязательства с 16 декабря 2017 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики № 194, отменяющий налоговую льготу.

«Мы приветствуем принятые Кыргызской Республикой шаги по устранению барьера на внутреннем рынке ЕАЭС и считаем, что только наши совместные усилия приведут к полноценному функционированию нашего Союза без барьеров, изъятий и ограничений», - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.