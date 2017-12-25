Католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова

Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующие Григорианскому календарю, отмечают 25 декабря Рождество Христово. Главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане, передает ТАСС.

Ее возглавил Папа Римский Франциск, рождественская месса транслировалась в прямом эфире телевидения Италии и ряда других стран. При этом, как сообщили в недавно реформированном по инициативе понтифика ватиканском медиацентре, съемка велась при помощи новой экспериментальной технологии высокого разрешения, чтобы "дать возможность верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя". Центральным событием католического Рождества является обращение главы Римско-католической церкви "Урби ет Орби" ("Миру и граду"), с которым Франциск выступит 25 декабря в полдень (14:00 мск). Как правило, помимо возвещения радости Рождества понтифик затрагивает острые вопросы современности.

Только католиков в мире насчитывается 1 млрд и 200 млн человек. Помимо основных католических стран разные по величине католические общины есть в других государствах, включая арабские и азиатские.

Традиции и обычаи

На Рождественскую проповедь 25 декабря на площади Святого Петра, как правило, собирается не больше верующих, чем на рядовой воскресный папский "Ангелус" - около 30 тыс. человек. Среди них обычно бывает много туристов. Дело в том, что Рождество в Италии сугубо семейный праздник, когда итальянцы собираются за праздничным столом. 25 декабря для большинства итальянцев, живущих и работающих в других городах и странах, это - повод вернуться домой, к родственникам.

Примечательно, что первое торжественное застолье происходит уже накануне - в сочельник, поскольку у католиков нет правила соблюдать строгий пост. Наиболее религиозные и практикующие католики за час до полуночи поднимаются из-за стола и идут на ночную мессу, которая продолжается чуть более часа. Традиционный цвет католического Рождества - красный, который присутствует в одежде, декоре и убранстве стола.

С Рождеством в Италии связано множество обычаев, некоторые из которых граничат с суевериями. Уже давно утвердилась изначально пришедшая из языческих времен традиция украшать ель (традиция устанавливать и наряжать ель зародилась еще в языческих германских народах). Наряду с этим одним из главных атрибутов является вертеп ("презепе") или сцена рождения Иисуса. "Презепе" часто выставляют прямо под украшенной елкой.

Обычай воспроизводить эту сцену традиционно связывают со святым Франциском Ассизским, жившим в XIII веке. Именно он в 1223 году в канун Рождества установил в городе Греччо (в нынешней области Лацио) первый праздничный вертеп. Сейчас считается, что лучшие мастерские "презепе" находятся в Неаполе.

Еще одной неотъемлемой традицией Рождества стали подарки, и приносит их часто Дед Мороз (Баббо Натале - букв. Рождественский отец), персонаж, порожденный святым Николаем, который в американской традиции превратился в Санта-Клауса. Сложно точно сказать, когда прижился обычай прихода Деда Мороза, который некоторыми в Италии рассматривается как символ язычества и общества потребления. В наиболее религиозных семьях детям говорят, что подарки приносит младенец Христос.

Для сказочного персонажа - Бефаны - в Италии остается день Богоявления (Эпифании), который, по католическому календарю, отмечается 6 января, и им завершается череда рождественских праздников. Похожая на ведьму старушка может быть более или менее щедрой к детям в зависимости от их поведения, оставляя в носках конфеты и подарки для послушных или угольки и чеснок для непослушных ребят.

Исторические вехи и разница календарей

Рождество - один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Точная дата его рождения в Библии не упоминается, а многие историки утверждают, что это и вовсе произошло весной во II-IV вв. Рождество праздновали в один день с Крещением Господним под общим названием Богоявление. Первые упоминания о Рождестве как самостоятельном празднике относятся к IV веку, фигурируя в том числе в "Хронографе" римского писателя и каллиграфа Фурия Дионисия Филокала, написанном в 336 году.

Причина выбора 25 декабря как даты празднования Рождества Христова доподлинно неизвестна. Многие историки считают, что христианская церковь заменила Рождеством отмечавшиеся в декабре в Римской империи языческие торжества Рождения Солнца непобедимого (отмечавшегося 25 декабря - в первые дни после зимнего солнцестояния) и Сатурналии (в честь Сатурна - древнеримского бога земли и посевов). Последний не имел точной даты и приходился на вторую половину декабря, сопровождаясь массовыми гуляньями и обильным застольем, что в свою очередь осуждалось новой религией.

В 431 году Вселенский собор христианской церкви в городе Эфес узаконил 25 декабря как день празднования Рождества. В 1054 году христианская церковь разделилась на католическую на Западе с центром в Риме (Римско-католическая церковь) и православную на Востоке с центром в Константинополе. После раскола западная и восточная церкви продолжали праздновать Рождество в одно и то же время вплоть до 1582 года, когда Папа Римский Григорий XIII ввел новую систему летоисчисления - Григорианский календарь (новый стиль). Так, 25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской.

Русская Православная Церковь продолжает придерживаться Юлианского календаря, по которому Рождество выпадает на 7 января по новому стилю.

Фото: Газета МИГ