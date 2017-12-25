Как стало известно «СЭ», защитник Дамир Рыспаев расторг контракт с усть-каменогорским «Торпедо», сообщает sports.kz.

22-летний форвард продолжит выступления в чемпионате Казахстана,

Напомним, Рыспаев в конце сентября подписал контракт с «Устинкой» до конца сезона. КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» после того, как он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня».

Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ. За усть-каменогорское «Торпедо» Рыспаев провел 7 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу.

Фото: SPORTS.KZ