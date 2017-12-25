Промоутер Головкина прокомментировал переговоры с «Канело»
25 декабря 2017, 06:58
Ожидается, что реванш состоится 5 мая.
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер рассчитывает скоро достичь договоренности о проведении реванша с командой мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Мы с нетерпением ждем второго боя с «Канело» и работаем над ним. Я уже в городе, Эрик [Гомес] тоже в городе, так что скоро мы сядем и всё обсудим. Они с Оскаром [Де ла Хойей] — честные ребята в плане переговоров. Надеюсь, мы придем к соглашению, — сказал Леффлер.
Ожидается, что реванш состоится 5 мая.
Фото: SPORTS.KZ
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