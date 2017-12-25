В Алматы ночью столкнулись три автомобиля
В результате ДТП 20-летний водитель Toyota получил серьезные травмы, его госпитализировали.
Toyota Corolla двигалась в западном направлении по улице Жамбыла, сообщает Zakon.kz.
Чуть дальше пересечения с улицей Жарокова со двора выехала Лада Granta. Молодой водитель Toyota не ожидал, что из этого двора мог кто-то выехать.
Toyota ударила в заднюю часть Granta, водитель иномарки потерял рулевое управление и въехал еще и в Subaru.
В результате ДТП 20-летний водитель Toyota получил серьезные травмы, его госпитализировали.
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