В Алматы ночью столкнулись три автомобиля

Toyota Corolla двигалась в западном направлении по улице Жамбыла, сообщает Zakon.kz.

Чуть дальше пересечения с улицей Жарокова со двора выехала Лада Granta. Молодой водитель Toyota не ожидал, что из этого двора мог кто-то выехать.

Toyota ударила в заднюю часть Granta, водитель иномарки потерял рулевое управление и въехал еще и в Subaru.

В результате ДТП 20-летний водитель Toyota получил серьезные травмы, его госпитализировали.