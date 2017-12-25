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В Алматы ночью столкнулись три автомобиля

25 декабря 2017, 07:39

В результате ДТП 20-летний водитель Toyota получил серьезные травмы, его госпитализировали.

Toyota Corolla двигалась в западном направлении по улице Жамбыла, сообщает Zakon.kz.

Чуть дальше пересечения с улицей Жарокова со двора выехала Лада Granta. Молодой водитель Toyota не ожидал, что из этого двора мог кто-то выехать.

Toyota ударила в заднюю часть Granta, водитель иномарки потерял рулевое управление и въехал еще и в Subaru.

В результате ДТП 20-летний водитель Toyota получил серьезные травмы, его госпитализировали.


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