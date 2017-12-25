Ядерной медициной по раку: В Казахстане внедрили новый метод лечения рака груди и меланомы

Интересная статистика одной крупной промышленной компании: половина добываемого в мире радиоактивного изотопа используется в медицине. Именно эти частицы и наделили ее прилагательным – ядерная. Но в отличие от других отраслей, дополняющих слово «ядерное» в этом разделе медицинской науки атомы призваны спасать жизни больных раком, причем как теперь в унисон повторяют многие специалисты, самым безопасным и щадящим способом, сообщает Zakon.kz.

В этом фоторепортаже мы расскажем и покажем вам то, как теперь в Казахстане используют ядерный потенциал в самых гуманных целях, вместе с пациентом спустимся на нулевой этаж отделения ядерной медицины Президентской клиники и пройдем в операционную, чтобы увидеть, как изотопы «помогают» хирургам бороться с раком молочной железы.

А что в конце?

По законам драматургии ответ на этот вопрос обычно всегда находится в конце, иначе не быть ни интриге, ни «вау-эффекту», которые держат зрителя у монитора. Но в медицине своя композиция: там необходимо знать заранее – а что же в конце? Ведь ответ всегда звучит одинаково - либо жизнь, либо смерть.

Конец нашего репортажа ведет прямо в операционную онкологического центра: там как раз готовят пациента ко сну. У нее – рак груди второй степени. Но разве хирурга удивишь: нам говорят преспокойным тоном – это совсем не приговор, ведь пациенты с диагнозом «рак молочной железы» поступают на операционный стол как детали на конвейер – без остановки. Это самое распространенное раковое заболевание в мире, и в нашей стране. Впрочем, отличие этой операции от всех предыдущих удивляет даже безмятежных хирургов: впервые пациентке сохранят весь орган.

«Ну, кто снимает кино? Сейчас начнется самое интересное». Нас с камерами приглашают посмотреть на белый прибор размером с ручку. Хирург водит им по грудной мышце, спускаясь в подмышечную впадину – белый прибор начинает мигать красно-синими цветами. Так гамма-датчик в руках хирурга реагирует на скопление радиоактивных изотопов в теле пациента. Если горит красный, значит их в этом месте больше всего: можно делать надрез.

Заряженный пациент

Еще ни разу подобная операция не начиналась с поиска одного лимфоузла. Обычно вместе с раковой опухолью удаляли всю цепь подмышечных лимфоузлов и лишь, потом их исследовали на наличие раковых клеток, которых могло и не быть. Такой радикальный метод лечения не оставлял шанса сохранить сам орган – его приходилось убирать либо частично, либо полностью. Но самое мучительное наступало после, в момент реабилитации. Вылеченные женщины сталкивались с новым барьером, и речь даже не об удаленном органе – отсутствие лимфоузлов сказывается на функциях руки: ею трудно двигать, невозможно поднимать, а любая рана может вызвать быстрое воспаление, так как именно в лимфоузлах созревают лимфоциты – главные защитники нашего иммунитета.

На этом моменте мы перенесемся из операционной на несколько часов назад, в отделение ядерной медицины Президентской клиники, откуда как раз и начнется вся инновация.

В небольшом шприце – вещество, заряженное радиоактивными изотопами. Его вводят пациенту за несколько часов до самой операции. В отделении ядерной медицины, несмотря на громкое название, не носят специальной экипировки, достаточно белого халата. Нас сразу успокоили – уровень радиации не угрожает ни пациенту, ни людям вокруг. Задача изотопов в этом процессе иная: их вводят для того, чтобы помочь хирургам найти «сторожевой» лимфоузел. Так здесь называют самый первый лимфоузел, куда течет лимфа от раковой опухоли. Изотопы, как магниты, стягиваются именно вокруг него, помогая хирургам в исследовании.

«Операция начинается именно с исследования, и оно диктует дальнейшие действия хирургам. Пока такое оборудование есть только в Президентской клинике», - рассказала журналистам заведующая центром диагностики Больницы, Айгуль Садуакасова в коротком перерыве между процедурами. После укола радиоактивными изотопами, пациента обследуют на компьютерном томографе. Белые точки на экране нам, обывателям, говорят лишь о белых точках на экране, но реакция хирургов ничем не уступает реакции тех самых изотопов: доктора окружили экран. Белые сегменты указывают на положение «сторожевого» лимфоузла. Координаты переносят на тело пациента: именно вокруг этого участка будет водить хирург гама-датчиком во время операции, чтобы «поймать» сигналы радиоактивных изотопов.

Прощай болезнь

«Это достаточно новая у нас, но широко развитая во всем мире процедура, которая позволяет улучшить исходы операций у пациенток, меньше осложнений, лучше качество жизни. Заключается она в том, что перед операцией проводится исследование по визуализации, получение изображения того лимфоузла, который может быть поражен. И во время удаления первичной опухоли также удаляется и этот узел. Проводится экспресс-анализ этого узла, если он поражен, то проводится дальнейшая операция, и убираются другие лимфоузлы. Если нет, то операция заканчивается и пациент отпускается на выписку».

Заведующий отделением ядерной медицины во Всероссийском центре экстренной медицины Вячеслав Сухов объясняет уникальность метода, который он мягким голосом называет «щадящим». Все ступени, описанные в его словах, шаг за шагом будут исполнены во время операции: врачи сделают небольшой надрез, удалят лимфоузел, и отправят его на срочное исследование, чтобы понять, есть там раковые клетки, либо нет.

На главный вопрос всего процесса - зачем удалять лимфоузлы - хирурги отвечают вскользь. Для специалиста - все слишком элементарно, чтобы заострять внимание: в лимфоузлах протекает лимфа – жидкость, которая питает наши ткани и органы клетками иммунитета и очищает их от микробов, токсинов и прочих инфекции. Если одну из этих сетей поражает рак, велика вероятность его дальнейшего распространения в организме.

Пока в лаборатории параллельно обследуют удаленный лимфоузел, в операционной – избавляют пациента от опухоли, кстати, выглядит она также непривлекательно, как и звучит. На весь процесс ушло чуть больше часа, пока докторам не сообщили результат.

Положительный. «Сторожевой» лимфоузел поражен раковыми клетками, а значит, что хирургам предстоит еще работа: удаление прилегающих узлов для того, чтобы наверняка остановить рак. Все это с одной лишь оговоркой – теперь это удаление оправданно и доказано.

Такие операции сегодня популярны во всем мире, а ядерная наука созвучна с медицинской: по такой же методике в Астане теперь лечат не только рак молочной железы, но еще и рак кожи (меланому). А это значит, что многим пациентам отныне не придется проходить через сложные этапы операции, если в них на самом деле нет необходимости.