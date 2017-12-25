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Брат Мадонны вернулся домой после семи лет бродяжничества

25 декабря 2017, 08:16

Перед этим Энтони прошёл лечение от алкогольной и наркозависимости в специальной клинике.

61-летний брат певицы Мадонны Энтони Чикконе вернулся в семейный дом после того, как семь лет жил на улице и ночевал под мостом в Мичигане, сообщает life.ru.

Мужчина долгие годы страдал алкоголизмом. Звёздная сестра не единожды предлагала ему свою помощь, но он всякий раз отвергал её.

Энтони выгнали из семейного виноградника после того, как его обнаружили пьющим вино прямо из чанов. Также известно, что мужчина ночевал прямо на улице в холод.

— Мой отец был бы очень счастлив, если бы я погиб от переохлаждения, — рассказывал Энтони в интервью в 2011 году. — Если бы я умер, моя семья, возможно, даже не узнала бы об этом.

Теперь другой брат, Кристофер, сообщил, что вернул его домой. Перед этим Энтони прошёл лечение от алкогольной и наркозависимости в специальной клинике.

Фото: © The Sun


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