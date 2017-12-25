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В США разбился самолет

25 декабря 2017, 08:52

Пять человек погибли.

Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета близ города Тампа во Флориде, передает РИА Новости.

По данным телеканала CNN, самолет модели Cessna 340 вылетел воскресным утром из муниципального аэропорта Бартау, когда на улице был густой туман.

Самолет потерпел крушение и загорелся. Отмечается, что в результате инцидента погибли пять человек, четверо из них были родственниками.

Шериф Греди Джадд заявил, что в результате крушения никто из находившихся на борту не выжил, у них "не было шансов выжить". "Это трагедия в любой день недели. В канун Рождества это еще большая трагедия", — добавил он.

Фото: © Flickr / C. Holmes


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