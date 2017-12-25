Ринго Старра произведут в рыцари

Ранее Пол Маккартни был удостоен звания рыцаря-бакалавра и кавалера ордена Британской империи.

Британский музыкант, барабанщик группы Beatles Ринго Старр удостоится звания рыцаря, передает РИА Новости.

Как пишет газета Sun, музыкант получит звание рыцаря за вклад в музыку и благотворительность. Ежегодная церемония награждения New Year Honours пройдет 1-го января в Букингемском дворце.

Отмечается, что в последний раз во дворце музыкант был в 1965 году, когда получил орден Британской империи.

Ранее другой член группы Пол Маккартни был удостоен звания рыцаря-бакалавра и кавалера ордена Британской империи.

Фото: AFP 2017 / Paul Ellis.