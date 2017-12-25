Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
Докладчик – министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
Сегодня в Мажилисе проходит правительственный час «О внешней политике Казахстана на Азиатском направлении», сообщает Zakon.kz.
С докладом выступает министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
В рамках правительственного часа в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса пройдет выставка.
Фото: Vласть
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