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Американке предъявили счет за электричество на 284 миллиарда долларов

25 декабря 2017, 09:17

В компании признали, что ошиблись при выставлении счета.

Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански получила счет за электричество на 284 миллиарда долларов.

По ее словам, она была шокирована, когда узнала о своем «долге» перед энергетической компанией Penelec. Как указывает Business Insider, сумма, которую женщине якобы предстояло выплатить до ноября 2018 года, превышает рыночную стоимость Walmart — крупнейшего частного работодателя США.

«Если мы продадим все, что у нас есть, то нам понадобится еще около 100 лет на оплату этого счета», — прокомментировала ситуацию Хоромански.

Ситуация разрешилась после звонка сына Хоромански в Penelec. В компании признали, что ошиблись при выставлении счета, после корректировки Хоромански осталась должна Penelec 284 доллара. После случившегося она попросила сына подарить ей на Рождество монитор сердечного ритма.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Mary Horomanski‎ / Facebook.


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