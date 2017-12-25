HUAWEI Mate10 Pro – лучший подарок к Новому году

Если вы собираетесь в рождественский или новогодний отпуск, то обязательно удостоверьтесь, обладает ли ваш смартфон следующими топ-характеристиками: долгоиграющая батарея, необыкновенная камера и встроенный переводчик. Всем этим требованиям, и даже больше, с легкостью отвечает новинка казахстанского мобильного рынка HUAWEI Mate10 Pro – первый в мире гаджет со встроенным в процессор искусственным интеллектом. Он станет незаменимым компаньоном в праздничной поездке.

Итак, причина первая – аккумулятор на 4000 мАч. Это наивысший показатель энергоемкости среди батарей всех флагманов, представленных на рынке сегодня. Вы можете спокойно пользоваться смартфоном во время долгих стыковок в аэропорту или, к примеру, в автомобильной поездке. Если ваш телефон, все же, оказался разряженным, то получаса будет достаточно, чтобы зарядить его до 58%, что соответствует полному дню дальнейшего использования. А если вы потратите немного больше времени до полной зарядки, то получите два дня бесперебойной работы устройства.



Характеристика вторая – исключительная камера, которая позволит запечатлеть все праздничные эмоции и неповторимые события новогоднего волшебства. С новой двойной камерой от легендарной Leica со светосилой f/1.6 вы можете легко делать красивые снимки, не опасаясь плохой освещенности. Камера телефона способна улавливать больше света, поэтому теперь получение идеальной картинки не будет проблемой, а ночные фото не будут размытыми, нечеткими или неузнаваемыми, гарантируя, что важные моменты вашей прогулки по ночному рождественскому городу и тысячи бликов новогодних огней навсегда останутся в вашей памяти.

Автоматическое распознавание объектов и подбор соответствующих характеристик под фотографию – обладает ли ваш телефон этими must-have?

В HUAWEI Mate10 Pro предусмотрена такая функция, позволяющая распознавать до 13 сцен и подбирать соответствующие под фотографию настройки.





Помимо энергоемкой батареи и уникальной камеры HUAWEI Mate10 Pro наделен встроенным переводчиком, разработанным совместно с Microsoft. Он работает как в онлайн, так и в офлайн режимах и распознает до 50 языков. Этот третий немаловажный пункт особенно актуален в заграничных поездках, когда вы не говорите на языке страны, которую отправились исследовать в Новый год.

И даже если вы не собираетесь путешествовать, наверняка еще не все пункты из предновогоднего списка покупок выполнены. HUAWEI Mate10 Pro и его непревзойденные возможности станут несравненным подарком вашим близким.

С более подробной информацией о телефоне вы можете ознакомиться на сайте компании Huawei.