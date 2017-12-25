Правовой ликбез проводят для алматинских школьников

Ювенальная полиция Алматы проводит правовые семинары-тренинги в школах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Ювенальной полицией Бостандыкского района совместно с администрацией гимназии №138 проведен семинар-тренинг по повышению правовой грамотности среди учащихся.

В познавательном мероприятии приняли участие ученики средних классов. Они были поделены на 3 условные группы, между которыми проводились викторины на знание основ законодательства прав и обязанностей гражданина РК.

"Цель мероприятия - повышение правовой культуры и грамотности среди несовершеннолетних и формирование у них нетерпимости к любым правонарушений. Очень впечатлило знание подростков основ Конституции, ребята продемонстрировали некоторые статьи административного кодекса. Тут заметна работа педагогического состава. Также дети отличились творческим потенциалом, пели песни, командно подходили к решениям задач. Семинар-тренинг учит детей сплоченности, ответственности и служит развитием их правовой грамотности", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции МПС УВД Бостандыкского района майор полиции Рита Махметова.

Также спикер отметила, что подобные семинары в эти дни поэтапно проводятся во всех 33 общеобразовательных учебных заведениях Бостандыкского района.

Помимо этого, в канун новогодних каникул полицейские Алматы напоминают школьникам о безопасности на дороге.

На базе школы - гимназии №60 Бостандыкского района проведен тренинг на тему «Безопасная дорога», где принимали участие учащиеся 10 школ района. Основная цель мероприятия - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного поведения на дорогах.

«В ходе мероприятия показаны видеоролики по профилактике детского травматизма, показательное выступление Юных инспекторов движения, а также проведены интеллектуальные и спортивные игры. В завершение мероприятия ученикам было дано задание, составить проекты «Безопасная дорога», в частности, дети должны были определить опасные и безопасные маршруты от дома до школы и от школы до дома, нарисовать все это на карте и защитить проект», - информировала начальник ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Победителям и участникам мероприятия были вручены кубки, грамоты и памятные призы.