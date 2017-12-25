Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В ближайшие два дня в Казахстане будет снежно

25 декабря 2017, 09:44

На большей части республики ожидается туман, метель, гололед, усиление ветра.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов 25 декабря ожидаются осадки в виде снега, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра местами 18-23, днем 15-20, местами 23-28, порывы более 30 м/с. В Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, местами более 30 м/с, в Павлодарской области -метель.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области порывы 25 м/с, местами метель. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской - гололед.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области ожидается днем местами метель, усиление ветра местами 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед.

В Астане 25-26 декабря ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

26 декабря в Южно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами порывы 30 м/с и более.

Фото с сайта ria57.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...