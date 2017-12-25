В ближайшие два дня в Казахстане будет снежно

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов 25 декабря ожидаются осадки в виде снега, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра местами 18-23, днем 15-20, местами 23-28, порывы более 30 м/с. В Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, местами более 30 м/с, в Павлодарской области -метель.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области порывы 25 м/с, местами метель. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской - гололед.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области ожидается днем местами метель, усиление ветра местами 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед.

В Астане 25-26 декабря ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

26 декабря в Южно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами порывы 30 м/с и более.

Фото с сайта ria57.ru