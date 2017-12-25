Участники переговоров по Сирии в Астане сделали совместное заявление

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов зачитал текст совместного заявления от лица представителей стран-гарантов мирного урегулирования в Сирии - Российской Федерации, Ирана и Турции, передает корреспондент Zakon.kz.

«Совместное заявление Ирана, России и Турции по международной встрече по Сирии в Астане. Исламская республика Иран, Российская Федерация, Республика Турция, как гаранты за соблюдением режима перемирия в Сирийской Арабской республике, вновь подтверждая их сильную и продолжительную приверженность суверенитету и независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР), приветствуя прогресс в реализации меморандумов по созданию зон деэскалации в САР от 4 мая 2017 года, приветствуют достижения, достигнутые в борьбе против терроризма в Сирии», - процитировал он.

В частности, это «борьба против ИГИЛ и освобождение сирийских территорий от ИГИЛ».

«Вновь подтверждают решимость продолжать сотрудничество для того, чтобы полностью искоренить ДАИШ, ИГИЛ, Фронт ан-Нусра и другие террористические организации, как указано Совбезом ООН и предотвратить перемещение международных террористов в другие страны и регионы. Выражают совместную решимость продолжать совместные усилия по обеспечению прогресса для снижения насилия, сделать это необратимым», - пояснил глава МИД РК.

Как он добавил, страны-гаранты подчеркивают необходимость предпринимать срочные и активные международные шаги для того, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну и достичь политического решения кризиса в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН 2254, путем инклюзивного, справедливого, открытого, транспарентного процесса.

«Возглавляемого и руководимого сирийским народом, ведущему к созданию Конституции, которую будет поддерживать весь сирийский народ, а также свободным и справедливым выборам с участием всех достойных сирийцев под наблюдением ООН. Вновь подтверждают решимость тесного взаимодействовать на регулярной основе для того, чтобы поддерживать подготовительные работы и провести Конгресс по сирийскому национальному диалогу в Сочи 29-30 января 2018 года с участием всех слоев общества Сирии, и призвать представителей правительства САР и оппозицию, которые привержены суверенитету, независимости и единству, территориальной целостности и неделимости Сирии призывают активно сотрудничать», - проинформировал К. Абдрахманов.

Как сказано в совместном заявлении, для этой цели три гаранта проведут специальную подготовительную встречу в Сочи перед Конгрессом 19-20 января 2018 года.

«Они отмечают, что они видят будущий Конгресс нацсирийского диалога, как инициативу, нацеленную на то, чтобы дать импульс процессу переговоров под эгидой ООН в Женеве, и чтобы содействовать внутрисирийскому соглашению, основанному на взаимном согласии и консенсусе. Принимают с акцентом на создание и укрепление доверия между конфликтующими сторонами в Сирии, положение о рабочей группе по освобождению задержанных, похищенных и обмену телами, а также нахождению без вести пропавших лиц», - зачитал министр.

Также странами было принято совместное заявление по гуманитарному процессу разминирования Сирии, включая на культурных объектах наследия.

«Вновь подтверждают приверженность продолжать реализацию положения меморандума от 4 мая 2017 года, и другие решения, принятые ранее в рамках Астанинского процесса. Подчеркивают необходимость продолжать усилия, нацеленные на укрепление режима прекращения огня и обеспечения эффективного функционирования всех четырех зон деэскалации. Выражают искреннюю благодарность президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, и казахстанским властям за организацию 8-ой международной встречи по Сирии в Астане на высоком уровне», - заключил он.

Ксения Давыдова