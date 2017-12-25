В Алматы разрабатывается Комплексная программа развития туризма до 2020 года

Аким Алматы провел заседание Делового Совета, в ходе которого были обсуждены вопросы развития туризма в мегаполисе. Бауыржан Байбек поручил учесть все собранные предложения при разработке Комплексной программы развития туризма в Алматы до 2020 года.

В ходе встречи аким Алматы отметил, что сегодня туризм формирует 10% мирового ВВП и этот тренд продолжает расти, поэтому в программе развития «Алматы-2020» туризм определен новым драйвером роста и приоритетной отраслью экономики города.

«Уже сегодня каждый второй иностранный гость Казахстана посещает Алматы, однако доля туризма в ВРП города все еще незначительна и составляет всего 1,5%. Проведенный анализ развития туризма в 10 конкурирующих и других странах определил ряд преимуществ Алматы, которые могут стать драйверами роста данной отрасли. Среди них тысячелетняя история города на Великом Шелковом пути, наличие памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, развитая инфраструктура города и близость практически первозданной природы. Алматы способна стать туристической столицей Центральной Азии», - отметил Байбек.

К слову, анализ конкурентоспособности алматинского турпродукта по 25 страновым и городским рейтингам показал, что Казахстан и Алматы занимают уверенные позиции в 22-х рейтингах.

Так, в рейтинге узнаваемости бренда страны согласно Bloom Consulting мы находимся на 98 месте из 193 стран. В рейтинге Doing Business на 36 месте из 190, по стоимости и качеству жизни Mercer - 178 место из 400 стран. Это означает, что наряду с доступной стоимостью жизни, существуют благоприятные нормативная среда и условия для ведения бизнеса.

По словам участников Делового совета, на развитие туризма в Алматы сегодня также положительно влияет работа по созданию комфортной городской среды и продвижение города, как привлекательной туристской дестинации через спортивный, этно-культурный, медицинский и событийный туризм.

Вместе с тем, есть ряд вопросов, требующих решения, в том числе на центральном уровне. Среди них необходимость усовершенствования системы статистики туризма, повышения доступности цен на авиаперелеты и расширения прямых маршрутов, оптимизации процедуры получения виз и др. Был озвучен и ряд других вопросов. К примеру, несмотря на то, что места бюджетного размещения становятся все более популярными, в законодательстве нет такого понятия как хостел, что мешает дальнейшему развитию данного направления. Сегодня же количество хостелов за последний год в Алматы увеличилось в два раза, с 60 до 120.

По итогам заседания Делового Совета аким мегаполиса поручил соответствующим управлениям учесть все поднятые вопросы и предложения при разработке Комплексной программы развития туризма в Алматы до 2020 года.