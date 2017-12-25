Абдрахманов о переговорах по Сирии: Мы надеемся на установление мира в Сирии в 2018 году

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов по завершению 8-го раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астане высказался по поводу положительного эффекта Астанинского процесса, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это полноценная платформа в совершенно уникальном формате для всех сторон, заинтересованных в консолидации стабильности в Сирии. Данный раунд переговоров проходит в конце этого года, что дает возможность подвести итоги и определить задачи на будущее», - сказал он.

В первую очередь глава ведомства отметил то, что прекращение боевых действий в Сирии «установилось уже на протяжении почти 12 месяцев».

«Это является существенным достижением. Несмотря на факт того, что текущая гуманитарная ситуация в Сирии далека от удовлетворительной, имело место постепенное ее улучшение благодаря деэскалации конфликта. Но много вещей еще надо решать, включая и проблему обмена заложниками, с нашей точки зрения это является одним из ключевых вопросов», - подчеркнул министр.

В то же время К. Абдрахманов добавил касательно будущего раунда переговоров в Астане, намеченного на конец февраля 2018 г.

«Мы смотрим в предстоящий год с большим оптимизмом, что он станет успешным для всех нас, и искренне надеемся, что дух сотрудничества, астанинский дух также охарактеризуют ваши усилия по установлению мира в Сирии в 2018 году. Казахстан заверяет в готовности в дальнейшем предоставить вам всю возможную поддержку», - заключил он.

Ксения Давыдова