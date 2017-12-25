Д. Акишев: Нацбанку удалось создать условия для возобновления банками кредитования

Национальный Банк в 2017 году продолжил проведение режима свободно плавающего обменного курса. Курс тенге формировался на основе спроса и предложения на валютном рынке под воздействием фундаментальных факторов при минимальном вмешательстве Национального Банка. Об этом рассказал председатель НБРК Д.Акишев в интервью деловому порталу «Капитал», сообщает Zakon.kz.

По его словам, течение года динамика внутренних и внешних факторов была разнонаправленной, ежедневные колебания обменного курса позволили непрерывно поддерживать обменный курс равновесным и не накапливать дисбалансы.

Глава Нацбанка отметил, что сохранение привлекательности тенговых депозитов способствовало процессу дедолларизации и содействовало увеличению фондирования банков в национальной валюте: «Если уровень долларизации в январе 2016 года достигал своего максимального значения в 70%, то в текущем году на депозитном рынке мы наблюдаем паритет между валютными и тенговыми депозитами – уровень долларизации находится в пределах 48-50%».

Д.Акишев подчеркнул, что Национальному Банку удалось создать условия для возобновления банками кредитования.