Двойник Геннадия Головкина нашелся в Атырау
25 декабря 2017, 09:59
Ранее внешне похожий на GGG казахстанец был найден в Усть-Каменогорске.
В Казахстане нашли еще одного двойника боксера Геннадия Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, передают Vesti.kz.
В Сети появилось видео "Геннадий Головкин двойник в Атырау", на котором молодой человек представляет товарища, внешне напоминающего именитого боксера.
В начале этого года двойника Головкина встретили в автобусе. Им оказался житель Усть-Каменогорска Руслан Оспанов.
Фото: Vesti.kz
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