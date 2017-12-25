Двойник Геннадия Головкина нашелся в Атырау

25 декабря 2017, 09:59

Ранее внешне похожий на GGG казахстанец был найден в Усть-Каменогорске.

В Казахстане нашли еще одного двойника боксера Геннадия Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, передают Vesti.kz.

В Сети появилось видео "Геннадий Головкин двойник в Атырау", на котором молодой человек представляет товарища, внешне напоминающего именитого боксера.

В начале этого года двойника Головкина встретили в автобусе. Им оказался житель Усть-Каменогорска Руслан Оспанов.

Фото: Vesti.kz


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