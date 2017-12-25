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Статистический анализ
Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» от 25 декабря 2000 года № 132,
Закона Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года № 436-V (по состоянию на 4 декабря 2017 г.) [1]

 

 

Досмырза Д. к.ю.н.,

начальник отдела конституционного, административного законодательства

и государственного управления

Института законодательства Республики Казахстан

Караев А.А. к.ю.н., доцент,

старший научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства

и государственного управления

Института законодательства Республики Казахстан

 

Практика современного конституционного строительства показывает, что условием обеспечения интересов личности является реальная независимость судебной власти и доступ граждан к справедливому правосудию. Являясь самостоятельной и независимой ветвью власти, суды служат гарантией преодоления возникающих в обществе противоречий, разрешают конфликты при помощи правовых инструментов. Деятельность судов имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов и международных договоров Республики.

В этой связи проведение настоящего исследования с использованием статистических методов, позволяет проследить динамику изменения законодательства о судебной системе.

В качестве предмета статистического анализа выступили:

1) Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей»;

2) Закон РК от 4 декабря 2015 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан».

Предварительное исследование содержит изложение основных выводов о динамике изменений вышеуказанных законов с описанием их эффектов, а также анализ стабильности данных законодательных актов. В работе также использовались теоретические и эмпирические методы, в том числе анализ и синтез, систематический, сравнительно-правовой и др.

 

1. Общие показатели стабильности Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей» и Закона «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»

1.1. Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» принят 25 декабря 2000 года. Начиная с 2000 года по 4 декабря 2017 года (204 месяца), изменения и дополнения в Конституционный закон внесены 12 законами. При этом наибольшее количество поправок (3 закона) вносились в 2017 году (Диаграмма 1). В этот период законодательная активность по совершенствованию организационных и функциональных основ судебной власти обуславливается проведенной в текущем году конституционной реформой.

Общая динамика принятия законов, вносящих изменения и дополнения подчиняется собственным закономерностям и практике внесения изменений и дополнений в Конституционный закон при разработке и принятии законов, предусматривающих совершенствование судебной системы государства.

 

Диаграмма 1

 

Статистический анализ Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» от 25 декабря 2000 года № 132, Закона Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года № 436-V (по состоянию на 4 декабря 2017 г.) (Досмырза Д., к.ю.н., начальник отдела Института законодательства РК, Караев А.А., к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник отдела Института законодательства РК)

 

Средний период стабильности данного Конституционного закона равен значению 17[2], из чего следует, что в среднем в Конституционный закон вносятся поправки 1 раз в 517 дней. Это свидетельствует о достаточной стабильности законодательства о судебной системе.

Однако, анализ стабильности Конституционного закона показал, что принятие законов о внесении изменений и дополнений в 2012 и 2014 годах связано с общей тенденцией совершенствования судебной системы республики, затронувшей структуру Верховного, областных судов и статуса Высшего судебного совета.

Анализ показал, что значительные изменения и дополнения по количеству поправок внесены в 2006 и 2008 годах.

Анализ изменений Конституционного закона по месяцам показал, что наибольшее количество законов было принято в 2015 и 2017 году (Таблица 1).

 

Таблица 1

 

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

всего

мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2012

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2014

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

2

2015

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

3

2017

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

3

 

-

1

1

-

-

1

4

-

-

-

2

3

12

 

Период стабильности Конституционного закона между принятием законов, вносивших изменения и дополнения в минимальном значении составляет

0 дней, в максимальном - свыше 2 лет (Диаграмма 2). При этом период стабильности 0 дней является наиболее критичным и включает в себя

1 закон из 12 вносивших изменения и дополнения.

Максимальный период стабильности составляет почти 2 года, что означает отсутствие каких-либо изменений и дополнений в Конституционный закон в течение 24 месяцев.

 

Диаграмма 2

 

Статистический анализ Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» от 25 декабря 2000 года № 132, Закона Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года № 436-V (по состоянию на 4 декабря 2017 г.) (Досмырза Д., к.ю.н., начальник отдела Института законодательства РК, Караев А.А., к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник отдела Института законодательства РК)

 

Критичный показатель стабильности анализируемого закона обусловлен тем, что в 2015 году в 1 день принято 2 закона о внесении изменений и дополнений:

1) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства» от 31 июля 2015 года № 340-V;

2) Конституционный закон РК «О внесении изменения и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 31 июля 2015 года № 341-V.

Принятие в 2017 году трех законов, вносивших изменения и дополнения, связано с внесением изменений в Конституцию Республики Казахстан.

1) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» от 13 марта 2017 года № 52-VI;

2) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» от 15 июня 2017 года № 75-VI;

3) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» от 03 июля 2017 года № 85-VI.

 

1.2. Закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» принят

4 декабря 2015 года. Начиная с 2015 года по 4 декабря 2017 года (24 месяца) изменения и дополнения в Закон внесены 4 законами. При этом наибольшее количество поправок вносились в 2017 году (Таблица 2). Принятие в 2017 году трех законов, вносивших изменения и дополнения обусловлено проведенной в 2017 году конституционной реформой в государстве.

 

Таблица 2

 

Закон

март

апрель

июль

всего

2016

-

1

-

1

2017

1

-

2

3

 

1

1

2

4

 

Средний период стабильности Закона равен значению 6, из чего следует, что в среднем в Конституционный закон вносятся поправки 1 раз в 182 дня. Это свидетельствует о достаточной стабильности закона.

Период стабильности Закона между принятием законов, вносивших изменения и дополнения в минимальном значении составляет 8 дней, в максимальном - до 1 года (Таблица 3). При этом период стабильности до 1 месяца является наиболее критичным и включает в себя 1 закон из 4 вносивших изменения и дополнения.

Максимальный период стабильности составляет почти 1 год, что означает отсутствие каких-либо изменений и дополнений в Закон в течение 12 месяцев.

 

Таблица 3

 

 

от 1 до

10 дней

от 1 до

4 мес.

от 4 до

6 мес.

от 6 мес. до 1 года

всего

Закон

1

1

1

1

4

 

Причина внесения изменений в Закон двумя законодательными за столь короткий период (8 дней - июль 2017 г.) связана с принятием следующих законов:

1) Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» от 3 июля 2017 года № 86-VI;

2) Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» от 11 июля 2017 года № 91-VI.

 

2. Статьи анализируемых законов, наиболее часто подвергавшихся изменениям

2.1. Несмотря на то, что Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» является вполне стабильным законодательным актом, необходимо показать анализ часто изменяемых норм и статей (Таблица 4).

Например, в статью 3 изменения вносились 3 законами (8 поправок),

в статью 9 - 4 законами (7 поправок), в статью 11 - 6 законами (6 поправок),

в статью 14 - 4 законами (8 поправок), в статью 16 - 6 законами (17 поправок), в статью 17 - 5 законами (12 поправок), в статью 18 - 4 законами (5 поправок), в статью 20 - 8 законами (44 поправок), в статью 22 - 7 законами (25 поправок), в статью 31 - 6 законами (15 поправок), в статью 33 - 5 законами (8 поправок), в статью 35 - 8 законами (14 поправок).

При этом важно отметить следующие изменения:

1) Законом от 17.11.2008 года статья 9 дополняется частью третей

«В случае досрочного прекращения или истечения срока полномочий председателя районного суда временное исполнение обязанностей председателя возлагается распоряжением председателя областного суда на одного из судей этого суда.», но в действующей редакции Конституционного закона данная часть осталась без нумерации;

2) текст статьи 11 в 2008 году полностью был изменен, а пункт 3 дважды изменялся полностью в 2012 и 2015 годах;

3) статья 14 полностью изменена в 2012 году, а пункты 2, 3 дважды изменялись в феврале 2014 и июле 2015 годов, это связано с изменением гражданского процессуального законодательства;

4) пункт 1 статьи 17 дважды изменялся полностью в 2015 и 2017 годах;

5) статья 18 полностью изменена в 2008 году;

6) большое количество поправок в статье 20 связано с изменением и дополнением полномочий Председателя Верховного Суда в разные годы;

7) в статье 33 подпункт 3-1 пункта 1 дополнен в 2006 году и полностью изменен в 2012 году, а подпункт 3-2 пункта 1 дополнен в 2008 году и исключен в 2012 году;

8) статья 35 полностью изменена в 2006 году, часть первая пункт 1 трижды изменялась в 2008, 2014 и 2015 годах, часть первая пункт 2-2 дважды изменялась в 2015 и 2017 годах;

 

Таблица 4

 

Законы, которые вносили изменения

11.12.2006 №199

17.11.2008 №80-IV

29.12.2010 №370-IV

16.02.2012 №559-IV

04.07.2014 №232-V

07.11.2014 №245-V

31.07.2015 №340-V

31.07.2015 №341-V

04.12.2015 №437-V

13.03.2017 №52-VI

15.06.2017 №75-VI

03.07.2017 №85-VI

Всего поправок

Статьи Закона

Статья 3. Судебная система

 

2

5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

8

Статья 9. Председатель районного суда

1

3

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Статья 11. Структура и состав областного суда

-

1

-

1

-

2

1

-

1

-

-

-

6

Статья 14. Председатель областного суда

2

-

-

1

-

2

3

-

-

-

-

-

8

Статья 16. Пленарное заседание областного суда

1

4

5

4

-

2

-

-

1

-

-

-

17

Статья 17. Полномочия Верховного Суда

-

3

-

2

-

1

-

-

4

-

2

-

12

Статья 18. Структура и состав Верховного Суда

-

1

-

-

-

1

2

-

1

-

-

-

5

Статья 20. Председатель Верховного Суда

4

14

6

4

-

5

2

-

8

-

1

-

44

Статья 22. Пленарное заседание Верховного Суда

5

5

1

1

-

6

2

-

5

-

-

-

25

Статья 31. Порядок наделения судьи полномочиями

2

8

-

2

-

1

-

-

1

1

-

-

15

Статья 33. Приостановление полномочий судьи

1

1

-

3

-

2

-

-

1

-

-

-

8

Статья 35. Отставка судьи

 

1

1

3

1

-

1

-

1

5

1

-

-

14

 

19

46

16

21

-

23

10

1

28

2

3

-

169

 

 

Анализ показал, что большее количество изменений (102 поправки) в Конституционный закон вносились в период с 2006 по 2012 года. В этот период законодательная активность по совершенствованию организационных и функциональных основ судебной власти совпадает с общей тенденцией совершенствования законодательства с целью его приведения в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию страны в мае 2007 года и дальнейшее совершенствование судебной системы республики, затронувшими структуру Верховного и областного судов.

Также следует отметить, что законодательные изменения (23 поправки) в 2014 году связаны с реформой системы государственного управления Республики Казахстан (согласно Указу Президента РК от 6 августа 2014 года № 875), а в 2015 году (39 поправок) - в целях реализации направления «Обеспечение верховенства закона» Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ.

 

2.2. Закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», принятый в 2015 году является относительно стабильным. Вместе с тем, анализ изменяемых норм за весь период действия Закона показал, что наибольшее количество изменений (8 поправок) внесены в марте 2017 года, при этом закон, которым внесены изменения и дополнения направлен на регулирование деятельности Высшего Судебного Совета. Что касается изменений (3 поправки) внесенных в Закон в июле 2017 года, как было указано выше, они связаны с перераспределением полномочий между ветвями государственной власти и приведением в соответствие с нормами Конституции (Таблица 5).

 

Таблица 5

 

Законы, которые вносили изменения

06.04.2016 №484-V

13.03.2017 №53-VI

03.07.2017 №86-VI

11.07.2017 №91-VI

Всего поправок

Статьи Закона

Статья 3. Полномочия Совета

 

-

5

1

-

6

Статья 4. Состав Совета

 

1

-

-

-

1

Статья 16. Конкурс на должность судьи

 

-

-

-

2

2

Статья 17. Участники конкурса на должность председателя районного суда, судьи районного и областного суда, судьи Верховного Суда

-

3

-

-

3

 

1

8

1

2

12

  

Вывод:

Динамика принятия законов, вносивших изменения и дополнения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» и Закона «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» показывают стабильную закономерность в практике совершенствования законодательства о судебной системе, что в большей степени связано с реализацией пяти институциональных реформ и конституционной реформой в 2017 году.

 

 

 

[1] Исследование проведено на основе данных Информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет»

[2] Средний период стабильности - длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения. Среднее значение периода стабильности определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 декабря 2017, 09:50
Источник, интернет-ресурс: Досмырза Д., Караев А.А.

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