Статистический анализ

Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» от 25 декабря 2000 года № 132,

Закона Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года № 436-V (по состоянию на 4 декабря 2017 г.) [1]

Досмырза Д. к.ю.н.,

начальник отдела конституционного, административного законодательства

и государственного управления

Института законодательства Республики Казахстан

Караев А.А. к.ю.н., доцент,

старший научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства

и государственного управления

Института законодательства Республики Казахстан

Практика современного конституционного строительства показывает, что условием обеспечения интересов личности является реальная независимость судебной власти и доступ граждан к справедливому правосудию. Являясь самостоятельной и независимой ветвью власти, суды служат гарантией преодоления возникающих в обществе противоречий, разрешают конфликты при помощи правовых инструментов. Деятельность судов имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов и международных договоров Республики.

В этой связи проведение настоящего исследования с использованием статистических методов, позволяет проследить динамику изменения законодательства о судебной системе.

В качестве предмета статистического анализа выступили:

1) Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей»;

2) Закон РК от 4 декабря 2015 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан».

Предварительное исследование содержит изложение основных выводов о динамике изменений вышеуказанных законов с описанием их эффектов, а также анализ стабильности данных законодательных актов. В работе также использовались теоретические и эмпирические методы, в том числе анализ и синтез, систематический, сравнительно-правовой и др.

1. Общие показатели стабильности Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей» и Закона «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»

1.1. Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» принят 25 декабря 2000 года. Начиная с 2000 года по 4 декабря 2017 года (204 месяца), изменения и дополнения в Конституционный закон внесены 12 законами. При этом наибольшее количество поправок (3 закона) вносились в 2017 году (Диаграмма 1). В этот период законодательная активность по совершенствованию организационных и функциональных основ судебной власти обуславливается проведенной в текущем году конституционной реформой.

Общая динамика принятия законов, вносящих изменения и дополнения подчиняется собственным закономерностям и практике внесения изменений и дополнений в Конституционный закон при разработке и принятии законов, предусматривающих совершенствование судебной системы государства.

Диаграмма 1

Средний период стабильности данного Конституционного закона равен значению 17[2], из чего следует, что в среднем в Конституционный закон вносятся поправки 1 раз в 517 дней. Это свидетельствует о достаточной стабильности законодательства о судебной системе.

Однако, анализ стабильности Конституционного закона показал, что принятие законов о внесении изменений и дополнений в 2012 и 2014 годах связано с общей тенденцией совершенствования судебной системы республики, затронувшей структуру Верховного, областных судов и статуса Высшего судебного совета.

Анализ показал, что значительные изменения и дополнения по количеству поправок внесены в 2006 и 2008 годах.

Анализ изменений Конституционного закона по месяцам показал, что наибольшее количество законов было принято в 2015 и 2017 году (Таблица 1).

Таблица 1

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 - - - - - - - - - - - 1 1 2008 - - - - - - - - - - 1 - 1 2010 - - - - - - - - - - - 1 1 2012 - 1 - - - - - - - - - - 1 2014 - - - - - - 1 - - - 1 - 2 2015 - - - - - - 2 - - - - 1 3 2017 - - 1 - - 1 1 - - - - - 3 - 1 1 - - 1 4 - - - 2 3 12

Период стабильности Конституционного закона между принятием законов, вносивших изменения и дополнения в минимальном значении составляет

0 дней, в максимальном - свыше 2 лет (Диаграмма 2). При этом период стабильности 0 дней является наиболее критичным и включает в себя

1 закон из 12 вносивших изменения и дополнения.

Максимальный период стабильности составляет почти 2 года, что означает отсутствие каких-либо изменений и дополнений в Конституционный закон в течение 24 месяцев.

Диаграмма 2

Критичный показатель стабильности анализируемого закона обусловлен тем, что в 2015 году в 1 день принято 2 закона о внесении изменений и дополнений:

1) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства» от 31 июля 2015 года № 340-V;

2) Конституционный закон РК «О внесении изменения и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 31 июля 2015 года № 341-V.

Принятие в 2017 году трех законов, вносивших изменения и дополнения, связано с внесением изменений в Конституцию Республики Казахстан.

1) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» от 13 марта 2017 года № 52-VI;

2) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» от 15 июня 2017 года № 75-VI;

3) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» от 03 июля 2017 года № 85-VI.

1.2. Закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» принят

4 декабря 2015 года. Начиная с 2015 года по 4 декабря 2017 года (24 месяца) изменения и дополнения в Закон внесены 4 законами. При этом наибольшее количество поправок вносились в 2017 году (Таблица 2). Принятие в 2017 году трех законов, вносивших изменения и дополнения обусловлено проведенной в 2017 году конституционной реформой в государстве.

Таблица 2

Закон март апрель июль всего 2016 - 1 - 1 2017 1 - 2 3 1 1 2 4

Средний период стабильности Закона равен значению 6, из чего следует, что в среднем в Конституционный закон вносятся поправки 1 раз в 182 дня. Это свидетельствует о достаточной стабильности закона.

Период стабильности Закона между принятием законов, вносивших изменения и дополнения в минимальном значении составляет 8 дней, в максимальном - до 1 года (Таблица 3). При этом период стабильности до 1 месяца является наиболее критичным и включает в себя 1 закон из 4 вносивших изменения и дополнения.

Максимальный период стабильности составляет почти 1 год, что означает отсутствие каких-либо изменений и дополнений в Закон в течение 12 месяцев.

Таблица 3

от 1 до 10 дней от 1 до 4 мес. от 4 до 6 мес. от 6 мес. до 1 года всего Закон 1 1 1 1 4

Причина внесения изменений в Закон двумя законодательными за столь короткий период (8 дней - июль 2017 г.) связана с принятием следующих законов:

1) Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» от 3 июля 2017 года № 86-VI;

2) Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» от 11 июля 2017 года № 91-VI.

2. Статьи анализируемых законов, наиболее часто подвергавшихся изменениям

2.1. Несмотря на то, что Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» является вполне стабильным законодательным актом, необходимо показать анализ часто изменяемых норм и статей (Таблица 4).

Например, в статью 3 изменения вносились 3 законами (8 поправок),

в статью 9 - 4 законами (7 поправок), в статью 11 - 6 законами (6 поправок),

в статью 14 - 4 законами (8 поправок), в статью 16 - 6 законами (17 поправок), в статью 17 - 5 законами (12 поправок), в статью 18 - 4 законами (5 поправок), в статью 20 - 8 законами (44 поправок), в статью 22 - 7 законами (25 поправок), в статью 31 - 6 законами (15 поправок), в статью 33 - 5 законами (8 поправок), в статью 35 - 8 законами (14 поправок).

При этом важно отметить следующие изменения:

1) Законом от 17.11.2008 года статья 9 дополняется частью третей

«В случае досрочного прекращения или истечения срока полномочий председателя районного суда временное исполнение обязанностей председателя возлагается распоряжением председателя областного суда на одного из судей этого суда.», но в действующей редакции Конституционного закона данная часть осталась без нумерации;

2) текст статьи 11 в 2008 году полностью был изменен, а пункт 3 дважды изменялся полностью в 2012 и 2015 годах;

3) статья 14 полностью изменена в 2012 году, а пункты 2, 3 дважды изменялись в феврале 2014 и июле 2015 годов, это связано с изменением гражданского процессуального законодательства;

4) пункт 1 статьи 17 дважды изменялся полностью в 2015 и 2017 годах;

5) статья 18 полностью изменена в 2008 году;

6) большое количество поправок в статье 20 связано с изменением и дополнением полномочий Председателя Верховного Суда в разные годы;

7) в статье 33 подпункт 3-1 пункта 1 дополнен в 2006 году и полностью изменен в 2012 году, а подпункт 3-2 пункта 1 дополнен в 2008 году и исключен в 2012 году;

8) статья 35 полностью изменена в 2006 году, часть первая пункт 1 трижды изменялась в 2008, 2014 и 2015 годах, часть первая пункт 2-2 дважды изменялась в 2015 и 2017 годах;

Таблица 4

Законы, которые вносили изменения 11.12.2006 №199 17.11.2008 №80-IV 29.12.2010 №370-IV 16.02.2012 №559-IV 04.07.2014 №232-V 07.11.2014 №245-V 31.07.2015 №340-V 31.07.2015 №341-V 04.12.2015 №437-V 13.03.2017 №52-VI 15.06.2017 №75-VI 03.07.2017 №85-VI Всего поправок Статьи Закона Статья 3. Судебная система 2 5 - - - - - - 1 - - - 8 Статья 9. Председатель районного суда 1 3 1 2 - - - - - - - - 7 Статья 11. Структура и состав областного суда - 1 - 1 - 2 1 - 1 - - - 6 Статья 14. Председатель областного суда 2 - - 1 - 2 3 - - - - - 8 Статья 16. Пленарное заседание областного суда 1 4 5 4 - 2 - - 1 - - - 17 Статья 17. Полномочия Верховного Суда - 3 - 2 - 1 - - 4 - 2 - 12 Статья 18. Структура и состав Верховного Суда - 1 - - - 1 2 - 1 - - - 5 Статья 20. Председатель Верховного Суда 4 14 6 4 - 5 2 - 8 - 1 - 44 Статья 22. Пленарное заседание Верховного Суда 5 5 1 1 - 6 2 - 5 - - - 25 Статья 31. Порядок наделения судьи полномочиями 2 8 - 2 - 1 - - 1 1 - - 15 Статья 33. Приостановление полномочий судьи 1 1 - 3 - 2 - - 1 - - - 8 Статья 35. Отставка судьи 1 1 3 1 - 1 - 1 5 1 - - 14 19 46 16 21 - 23 10 1 28 2 3 - 169

Анализ показал, что большее количество изменений (102 поправки) в Конституционный закон вносились в период с 2006 по 2012 года. В этот период законодательная активность по совершенствованию организационных и функциональных основ судебной власти совпадает с общей тенденцией совершенствования законодательства с целью его приведения в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию страны в мае 2007 года и дальнейшее совершенствование судебной системы республики, затронувшими структуру Верховного и областного судов.

Также следует отметить, что законодательные изменения (23 поправки) в 2014 году связаны с реформой системы государственного управления Республики Казахстан (согласно Указу Президента РК от 6 августа 2014 года № 875), а в 2015 году (39 поправок) - в целях реализации направления «Обеспечение верховенства закона» Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ.

2.2. Закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», принятый в 2015 году является относительно стабильным. Вместе с тем, анализ изменяемых норм за весь период действия Закона показал, что наибольшее количество изменений (8 поправок) внесены в марте 2017 года, при этом закон, которым внесены изменения и дополнения направлен на регулирование деятельности Высшего Судебного Совета. Что касается изменений (3 поправки) внесенных в Закон в июле 2017 года, как было указано выше, они связаны с перераспределением полномочий между ветвями государственной власти и приведением в соответствие с нормами Конституции (Таблица 5).

Таблица 5

Законы, которые вносили изменения 06.04.2016 №484-V 13.03.2017 №53-VI 03.07.2017 №86-VI 11.07.2017 №91-VI Всего поправок Статьи Закона Статья 3. Полномочия Совета - 5 1 - 6 Статья 4. Состав Совета 1 - - - 1 Статья 16. Конкурс на должность судьи - - - 2 2 Статья 17. Участники конкурса на должность председателя районного суда, судьи районного и областного суда, судьи Верховного Суда - 3 - - 3 1 8 1 2 12

Вывод: