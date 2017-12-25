Статистический
анализ
Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» от 25 декабря 2000 года № 132,
Закона Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года № 436-V (по состоянию на 4 декабря 2017 г.) [1]
Досмырза Д. к.ю.н.,
начальник отдела конституционного, административного законодательства
и государственного управления
Института законодательства Республики Казахстан
Караев А.А. к.ю.н., доцент,
старший научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства
и государственного управления
Института законодательства Республики Казахстан
Практика современного конституционного строительства показывает, что условием обеспечения интересов личности является реальная независимость судебной власти и доступ граждан к справедливому правосудию. Являясь самостоятельной и независимой ветвью власти, суды служат гарантией преодоления возникающих в обществе противоречий, разрешают конфликты при помощи правовых инструментов. Деятельность судов имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов и международных договоров Республики.
В этой связи проведение настоящего исследования с использованием статистических методов, позволяет проследить динамику изменения законодательства о судебной системе.
В качестве предмета статистического анализа выступили:
1) Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей»;
2) Закон РК от 4 декабря 2015 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан».
Предварительное исследование содержит изложение основных выводов о динамике изменений вышеуказанных законов с описанием их эффектов, а также анализ стабильности данных законодательных актов. В работе также использовались теоретические и эмпирические методы, в том числе анализ и синтез, систематический, сравнительно-правовой и др.
1. Общие показатели стабильности Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей» и Закона «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»
1.1. Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» принят 25 декабря 2000 года. Начиная с 2000 года по 4 декабря 2017 года (204 месяца), изменения и дополнения в Конституционный закон внесены 12 законами. При этом наибольшее количество поправок (3 закона) вносились в 2017 году (Диаграмма 1). В этот период законодательная активность по совершенствованию организационных и функциональных основ судебной власти обуславливается проведенной в текущем году конституционной реформой.
Общая динамика принятия законов, вносящих изменения и дополнения подчиняется собственным закономерностям и практике внесения изменений и дополнений в Конституционный закон при разработке и принятии законов, предусматривающих совершенствование судебной системы государства.
Диаграмма 1
Средний период стабильности данного Конституционного закона равен значению 17[2], из чего следует, что в среднем в Конституционный закон вносятся поправки 1 раз в 517 дней. Это свидетельствует о достаточной стабильности законодательства о судебной системе.
Однако, анализ стабильности Конституционного закона показал, что принятие законов о внесении изменений и дополнений в 2012 и 2014 годах связано с общей тенденцией совершенствования судебной системы республики, затронувшей структуру Верховного, областных судов и статуса Высшего судебного совета.
Анализ показал, что значительные изменения и дополнения по количеству поправок внесены в 2006 и 2008 годах.
Анализ изменений Конституционного закона по месяцам показал, что наибольшее количество законов было принято в 2015 и 2017 году (Таблица 1).
Таблица 1
|
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
всего
|
мес.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
2006
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
2008
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
2012
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2014
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
2
|
2015
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
3
|
2017
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
4
|
-
|
-
|
-
|
2
|
3
|
12
Период стабильности Конституционного закона между принятием законов, вносивших изменения и дополнения в минимальном значении составляет
0 дней, в максимальном - свыше 2 лет (Диаграмма 2). При этом период стабильности 0 дней является наиболее критичным и включает в себя
1 закон из 12 вносивших изменения и дополнения.
Максимальный период стабильности составляет почти 2 года, что означает отсутствие каких-либо изменений и дополнений в Конституционный закон в течение 24 месяцев.
Диаграмма 2
Критичный показатель стабильности анализируемого закона обусловлен тем, что в 2015 году в 1 день принято 2 закона о внесении изменений и дополнений:
1) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства» от 31 июля 2015 года № 340-V;
2) Конституционный закон РК «О внесении изменения и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 31 июля 2015 года № 341-V.
Принятие в 2017 году трех законов, вносивших изменения и дополнения, связано с внесением изменений в Конституцию Республики Казахстан.
1) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» от 13 марта 2017 года № 52-VI;
2) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» от 15 июня 2017 года № 75-VI;
3) Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» от 03 июля 2017 года № 85-VI.
1.2. Закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» принят
4 декабря 2015 года. Начиная с 2015 года по 4 декабря 2017 года (24 месяца) изменения и дополнения в Закон внесены 4 законами. При этом наибольшее количество поправок вносились в 2017 году (Таблица 2). Принятие в 2017 году трех законов, вносивших изменения и дополнения обусловлено проведенной в 2017 году конституционной реформой в государстве.
Таблица 2
|
Закон
|
март
|
апрель
|
июль
|
всего
|
2016
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2017
|
1
|
-
|
2
|
3
|
|
1
|
1
|
2
|
4
Средний период стабильности Закона равен значению 6, из чего следует, что в среднем в Конституционный закон вносятся поправки 1 раз в 182 дня. Это свидетельствует о достаточной стабильности закона.
Период стабильности Закона между принятием законов, вносивших изменения и дополнения в минимальном значении составляет 8 дней, в максимальном - до 1 года (Таблица 3). При этом период стабильности до 1 месяца является наиболее критичным и включает в себя 1 закон из 4 вносивших изменения и дополнения.
Максимальный период стабильности составляет почти 1 год, что означает отсутствие каких-либо изменений и дополнений в Закон в течение 12 месяцев.
Таблица 3
|
|
от 1 до
10 дней
|
от 1 до
4 мес.
|
от 4 до
6 мес.
|
от 6 мес. до 1 года
|
всего
|
Закон
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
Причина внесения изменений в Закон двумя законодательными за столь короткий период (8 дней - июль 2017 г.) связана с принятием следующих законов:
1) Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» от 3 июля 2017 года № 86-VI;
2) Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» от 11 июля 2017 года № 91-VI.
2. Статьи анализируемых законов, наиболее часто подвергавшихся изменениям
2.1. Несмотря на то, что Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» является вполне стабильным законодательным актом, необходимо показать анализ часто изменяемых норм и статей (Таблица 4).
Например, в статью 3 изменения вносились 3 законами (8 поправок),
в статью 9 - 4 законами (7 поправок), в статью 11 - 6 законами (6 поправок),
в статью 14 - 4 законами (8 поправок), в статью 16 - 6 законами (17 поправок), в статью 17 - 5 законами (12 поправок), в статью 18 - 4 законами (5 поправок), в статью 20 - 8 законами (44 поправок), в статью 22 - 7 законами (25 поправок), в статью 31 - 6 законами (15 поправок), в статью 33 - 5 законами (8 поправок), в статью 35 - 8 законами (14 поправок).
При этом важно отметить следующие изменения:
1) Законом от 17.11.2008 года статья 9 дополняется частью третей
«В случае досрочного прекращения или истечения срока полномочий председателя районного суда временное исполнение обязанностей председателя возлагается распоряжением председателя областного суда на одного из судей этого суда.», но в действующей редакции Конституционного закона данная часть осталась без нумерации;
2) текст статьи 11 в 2008 году полностью был изменен, а пункт 3 дважды изменялся полностью в 2012 и 2015 годах;
3) статья 14 полностью изменена в 2012 году, а пункты 2, 3 дважды изменялись в феврале 2014 и июле 2015 годов, это связано с изменением гражданского процессуального законодательства;
4) пункт 1 статьи 17 дважды изменялся полностью в 2015 и 2017 годах;
5) статья 18 полностью изменена в 2008 году;
6) большое количество поправок в статье 20 связано с изменением и дополнением полномочий Председателя Верховного Суда в разные годы;
7) в статье 33 подпункт 3-1 пункта 1 дополнен в 2006 году и полностью изменен в 2012 году, а подпункт 3-2 пункта 1 дополнен в 2008 году и исключен в 2012 году;
8) статья 35 полностью изменена в 2006 году, часть первая пункт 1 трижды изменялась в 2008, 2014 и 2015 годах, часть первая пункт 2-2 дважды изменялась в 2015 и 2017 годах;
Таблица 4
|
Законы, которые вносили изменения
|
11.12.2006 №199
|
17.11.2008 №80-IV
|
29.12.2010 №370-IV
|
16.02.2012 №559-IV
|
04.07.2014 №232-V
|
07.11.2014 №245-V
|
31.07.2015 №340-V
|
31.07.2015 №341-V
|
04.12.2015 №437-V
|
13.03.2017 №52-VI
|
15.06.2017 №75-VI
|
03.07.2017 №85-VI
|
Всего поправок
|
Статьи Закона
|
Статья 3. Судебная система
|
2
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
8
|
Статья 9. Председатель районного суда
|
1
|
3
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Статья 11. Структура и состав областного суда
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
2
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
6
|
Статья 14. Председатель областного суда
|
2
|
-
|
-
|
1
|
-
|
2
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
Статья 16. Пленарное заседание областного суда
|
1
|
4
|
5
|
4
|
-
|
2
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
17
|
Статья 17. Полномочия Верховного Суда
|
-
|
3
|
-
|
2
|
-
|
1
|
-
|
-
|
4
|
-
|
2
|
-
|
12
|
Статья 18. Структура и состав Верховного Суда
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Статья 20. Председатель Верховного Суда
|
4
|
14
|
6
|
4
|
-
|
5
|
2
|
-
|
8
|
-
|
1
|
-
|
44
|
Статья 22. Пленарное заседание Верховного Суда
|
5
|
5
|
1
|
1
|
-
|
6
|
2
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
25
|
Статья 31. Порядок наделения судьи полномочиями
|
2
|
8
|
-
|
2
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
15
|
Статья 33. Приостановление полномочий судьи
|
1
|
1
|
-
|
3
|
-
|
2
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
8
|
Статья 35. Отставка судьи
|
1
|
1
|
3
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
5
|
1
|
-
|
-
|
14
|
|
19
|
46
|
16
|
21
|
-
|
23
|
10
|
1
|
28
|
2
|
3
|
-
|
169
Анализ показал, что большее количество изменений (102 поправки) в Конституционный закон вносились в период с 2006 по 2012 года. В этот период законодательная активность по совершенствованию организационных и функциональных основ судебной власти совпадает с общей тенденцией совершенствования законодательства с целью его приведения в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию страны в мае 2007 года и дальнейшее совершенствование судебной системы республики, затронувшими структуру Верховного и областного судов.
Также следует отметить, что законодательные изменения (23 поправки) в 2014 году связаны с реформой системы государственного управления Республики Казахстан (согласно Указу Президента РК от 6 августа 2014 года № 875), а в 2015 году (39 поправок) - в целях реализации направления «Обеспечение верховенства закона» Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ.
2.2. Закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», принятый в 2015 году является относительно стабильным. Вместе с тем, анализ изменяемых норм за весь период действия Закона показал, что наибольшее количество изменений (8 поправок) внесены в марте 2017 года, при этом закон, которым внесены изменения и дополнения направлен на регулирование деятельности Высшего Судебного Совета. Что касается изменений (3 поправки) внесенных в Закон в июле 2017 года, как было указано выше, они связаны с перераспределением полномочий между ветвями государственной власти и приведением в соответствие с нормами Конституции (Таблица 5).
Таблица 5
|
Законы, которые вносили изменения
|
06.04.2016 №484-V
|
13.03.2017 №53-VI
|
03.07.2017 №86-VI
|
11.07.2017 №91-VI
|
Всего поправок
|
Статьи Закона
|
Статья 3. Полномочия Совета
|
-
|
5
|
1
|
-
|
6
|
Статья 4. Состав Совета
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Статья 16. Конкурс на должность судьи
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
Статья 17. Участники конкурса на должность председателя районного суда, судьи районного и областного суда, судьи Верховного Суда
|
-
|
3
|
-
|
-
|
3
|
|
1
|
8
|
1
|
2
|
12
Вывод:
Динамика принятия законов, вносивших изменения и дополнения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» и Закона «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» показывают стабильную закономерность в практике совершенствования законодательства о судебной системе, что в большей степени связано с реализацией пяти институциональных реформ и конституционной реформой в 2017 году.
[1] Исследование проведено на основе данных Информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет»
[2] Средний период стабильности - длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения. Среднее значение периода стабильности определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения.
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