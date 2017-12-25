Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году событий в стране
В ходе встречи Глава государства подвел итоги прошедших в этом году событий в стране и ответил на наиболее актуальные вопросы журналистов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В частности, Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы касательно состоявшейся в Астане специализированной выставки «ЭКСПО-2017», а также рассказал журналистам об оказанном мультипликативном эффекте данного мероприятия на экономику страны.
Отдельно Глава государства остановился на вопросах трудовой миграции, внедрения принципов «зеленой экономики» и реализации программы «Цифровой Казахстан».
Президент Казахстана указал на важность модернизации общественного сознания и перехода казахского языка на латинскую графику, а также поделился своими ожиданиями от реализации проекта «100 новых лиц Казахстана».
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву также были заданы вопросы личного характера.
Телевизионная версия интервью будет показана в эфире республиканских телеканалов 25 декабря 2017 года.
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