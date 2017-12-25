Б.Сапарбаев призвал общественность сплотить усилия для патриотического воспитания молодежи

Глава региона акцентировал внимание на формировании у молодежи здорового образа жизни, привлечении их к культуре, искусству и спорту.

В Актобе состоялось первое расширенное заседание Попечительских советов организаций образования Актюбинской области, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

В нем приняли участие глава региона Бердыбек Сапарбаев, председатели попечительских советов и родительских комитетов, представители общественности, руководители акиматов города Актобе и районов области.

Открывая работу совещания, Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» особое внимание уделяется вопросам патриотического и нравственного воспитания молодежи.

«Мы собрались, чтобы открыто обсудить наиболее актуальные проблемы в сфере образования и воспитания молодого поколения. Сегодня благодаря поддержке Президента нашей страны в образование вкладывается много средств. Только в этом году на финансирование данной сферы выделено более 80 млрд. тенге, в области ведется строительство 32 школ, из которых 15 введены в эксплуатацию в текущем году. До 2020 года в регионе будут решены вопросы ветхих и трехсменных школ», - сказал Б. Сапарбаев.

Вместе с тем, по словам главы региона, имеется ряд нерешенных проблем, в том числе рост подростковой преступности, распространение нетрадиционных религиозных течений, отказ от вакцинации.

«В этом есть и вина самих родителей, которые на должном уровне не занимаются воспитанием детей, директоров школ, не уделяющих внимания своим ученикам. Положительного результата в решении этих проблем мы сможем добиться лишь объединив усилия родителей, педагогов, представителей общественных организаций и правоохранительных органов. Вместе мы должны направить детей в правильное русло, воспитать в них особое отношение к родной земле, ее обычаям, традициям, привить уважение к старшим», - подчеркнул он.

Также глава региона акцентировал внимание на формировании у молодежи здорового образа жизни, привлечении их к культуре, искусству и спорту.

«В области возводится много новых социальных объектов. В выходные и праздничные дни все они должны работать. В свободное от учебы время дети должны заниматься спортом и творчеством, посещать различные секции и кружки», - сказал аким области.

Кроме того, аким области призвал представителей общественности и средств массовой информации не оставаться в стороне и принимать активное участие в освещении актуальных вопросов и проблем молодежи.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов деятельности Попечительских советов по созданию благоприятных условий для учащихся школ и вузов, их творческого развития и становления как личности.

По итогам заседания создан областной Попечительский совет, в состав которого вошли представители общественности, ветераны сферы образования, руководители образовательных учреждений. Аналогичные советы будут созданы в каждом районе области.