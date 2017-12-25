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На шахте "Казахалтын" пострадал горняк

25 декабря 2017, 10:07

Созданная комиссия выясняет обстоятельства случившегося, обвала на руднике не было.

На шахте в Бестобе Акмолинской области пострадал горняк и был госпитализирован в больницу с травмой, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 24 декабря в 15:50 на шахте АО ГМК "Казахалтын" в поселке Бестобе.

"На горизонте 735 блок 13 при неизвестных обстоятельствах получил травмы головы крепильщик 1972 года рождения. Рабочий был поднят на поверхность и госпитализирован в горбольницу Степногорска", — проинформировали в ДЧС.

В ОЧС Степногорска отметили, что обвала на руднике не было. Сейчас на месте создана комиссия, которая устанавливает причины производственного происшествия.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Сегодня


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