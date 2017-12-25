Полцарства за биткоин: цифровая валюта сводит с ума казахстанцев и мир

Казахстанцы всё чаще стали продавать за биткойны. Электронная валюта многих уже не смущает. В объявлениях они указывают стоимость в тенге, дублируя при этом прайс в криптоденьгах. Ну а сами биткойны по-прежнему держат в напряжении весь мир. За последние несколько дней цифровая валюта рухнула и потеряла в цене сразу 30 процентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Цена за этот торговый центр в привычных для нас тенге - 380 миллионов. Если говорить в биткойнах, цифра звучит гораздо скромнее - 65. Не смущает владельцев тот факт, что биткойн обвалился до 13 тысяч долларов. Говорят: расти-то в любом случае будет.

Для компании, в которой работает Юрий Сергеенко, это первая сделка в биткойнах. За рынком бизнесмены следят активно, а потому не могли обойти стороной новую валюту. Знают владельцы центра и о резких скачках курса. Однако их это не смущает.

Юрий Сергеенко, менеджер: «Скорее всего, он восстановится в течение пары недель. Акции тоже не всегда можно попробовать, но это тоже своего рода валюта. Поэтому ничего нового нет, просто новый формат. По большей части, он новый для региона. Для США, Европы, Сингапура это пройденный этап. Там уже проходят сделки. Торгуют за биткойны, поэтому проблемы мы не видим».

Тратить полученную биткойн-выручку владельцы не планируют. Хотят сохранить до лучших времён - времён, когда цифровая валюта вырастет в цене. Что вполне возможно, говорят эксперты. Потому как новый финансовый рынок непредсказуем. А потому к операциям на нём нужно относиться с умом.

Есет Бутин, финансист: «Обывателям в этот рынок нужно входить очень вдумчиво. Мы говорили уже об этом, что людям, для того чтобы войти в этот рынок, не нужно будет продавать квартиры, машины и на последние деньги заходить на этот рынок. Этот рынок, наверное, будет востребован для той категории людей, которые могут себе это позволить».

Желающим обзавестись биткойнами нужно быть внимательными, говорят эксперты. Ажиотаж вокруг новой валюты - золотая жила для мошенников. Сейчас финансистов волнует история создания так называемой первой народной криптовалюты. Проект с громким названием насторожил не только специалистов, но и одноимённый казахстанский банк, который уже выступил с заявлением: этот проект к ним не имеет отношения.

Есет Бутин, финансист: «У меня как у специалиста возникают серьёзнейшие опасения по поводу этого проекта. В нём нет ни одной обоснованной прописанной чётко стратегии. Мы не понимаем организаторов, кто его делает, мы не понимаем, для чего это делается. Единственное, что мы понимаем, что они собирают деньги и продают свои непонятные койны».

Ещё несколько дней назад стоимость одного биткойна достигала 20 тысяч долларов. Сейчас курс упал до 13 тысяч. Рынок новый, немало и спекуляций, говорят эксперты. Курс криптовалюты сейчас проходит период коррекции. Поэтому финансисты советуют казахстанцам не рисковать последним во время всеобщего ажиотажа.