В Таджикистане под запрет попали доменные имена с «безнравственными» названиями

Таджикский домен верхнего уровня tj был зарегистрирован в международной организации IANA в 1997 году.

Власти Таджикистана усилили контроль над регистрацией таджикских доменных имен. Регистрация доменных имен «с безнравственными названиями, вроде sex.tj, запрещена», пишет CA-News.

Информационно-технический центр при исполнительном аппарате президента Таджикистана​, который управляет национальной доменной зоной, распространил обновленные правила регистрации домена в зоне tj.

В 17-м пункте правил, в котором говорится о регистрации доменного имени в зоне tj, отмечено, что если запрашиваемое доменное имя будет состоять из слов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности, этическим нормам, в регистрации будет отказано.

В правилах также отмечается, что владельцем доменного имени будет тот, кто первым подаст заявку на его регистрацию. Центр также запретил регистрацию географических доменов, как, к примеру, аsht.tj, isfara.tj, mastchoh.tj, ishkashim.tj, поскольку они находятся в резерве для местных органов власти. В резерве также такие доменные имена как gov.tj. и mil.tj.

Таджикский домен верхнего уровня tj был зарегистрирован в международной организации IANA в 1997 году. На сегодняшний день в стране официально действуют девять регистраторов доменных имен в зоне tj. В 2003 году управление регистрацией доменных имен было передано информационно-техническому центру исполнительного аппарата президента Таджикистана, который и по сей день является официальным администратором зоны.

Фото: ca-news.org.