Управление миграционной службы Астаны сменило адрес
Госуслуги будут оказываться по новому адресу с 25 декабря.
Управление миграционной службы департамента внутренних дел Астаны сообщило о смене адреса.
Ранее УМС находилось по улице Сейфуллина, 29.
Новый адрес миграционной службы: улица Иманова, 31 (пересечение с улицей Бейсекбаева)
Сообщается, что государственные услуги по линии миграции будут осуществляться по вышеуказанному адресу с 25 декабря 2017 года.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Правительство для граждан
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