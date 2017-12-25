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Управление миграционной службы Астаны сменило адрес

25 декабря 2017, 10:14

Госуслуги будут оказываться по новому адресу с 25 декабря.

Управление миграционной службы департамента внутренних дел Астаны сообщило о смене адреса.

Ранее УМС находилось по улице Сейфуллина, 29.

Новый адрес миграционной службы: улица Иманова, 31 (пересечение с улицей Бейсекбаева)

Сообщается, что государственные услуги по линии миграции будут осуществляться по вышеуказанному адресу с 25 декабря 2017 года.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Правительство для граждан


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