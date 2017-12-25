Названы причины решения авиакомпании KLM о прекращении полетов в Казахстан

Решения авиакомпаний, в том числе и KLM, приостановивших свои полеты в нашу страну за последние годы, обусловлены экономическими причинами и не зависели от регулятивных факторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Так, согласно действующему Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Нидерландов о воздушном сообщении от 27.11.2002 года перевозчики каждой страны имеют право выполнять до 7 рейсов в неделю без каких-либо ограничений. Более того, казахстанская сторона для предоставления более привлекательных условий предоставила авиакомпаний KLM право на выполнение полётов с промежуточной посадкой на территории Казахстана и согласовала заключение код-шер соглашения с авиаперевозчиком «Эйр Астана».

Основными причинами изменения программы полетов авиакомпании «KLM» являются:

1) высокий уровень конкуренции на рынке «Казахстан - Европа» и агрессивная ценовая политика со стороны других перевозчиков, таких как Аэрофлот, Turkish Аirlines, Россия, Международные авиалинии Украины, Белавиа, WizzAir, LOT - польские авиалинии, Finair, «Эйр Астана», всего 9-10 авиакомпаний, которые ориентированы на один и тот же пассажиропоток.

По информации авиакомпании KLM, авиарейсы в Казахстан являются нерентабельными для компании с 2008 года, принося в среднем за один сезон 1,6 млн долл. США убытков. Даже учитывая очень высокий уровень загрузки в летний сезон 2017 года, составивший свыше 90% загрузки, авиакомпания KLM закончила период с отрицательным финансовым результатом. В мировой практике авиарейсы со средней загрузкой выше диапазона 65-70% выходят на точку безубыточности.

2) переход к свободно-плавающему курсу национальной валюты и повышение стоимости билета в тенге;

3) высокие операционные расходы авиакомпании на выполнение рейсов, в том числе и авиационного топлива;

4) группа компаний Air France/KLM в настоящее время проходит достаточно сложный период своей деятельности и одновременно прекратила полеты не только в нашу страну, но и в ряд других государств, в связи с чем остановлены такие рейсы, как Амстердам - Каир, Амстердам - Доха.

В целях сохранения прямого авиасообщения между Казахстаном и Нидерландами в текущем году с Посольством Нидерландов в Казахстане, официальными лицами и представителями авиакомпании KLM был проведен ряд встреч по продолжению полетов в Казахстан. Однако, несмотря на предпринятые усилия, голландская сторона проинформировала, что решение по приостановлению рейсов в Казахстан является общей программой авиакомпании по оптимизации маршрутной сети по всему миру.

При этом доступ к глобальной маршрутной сети авиакомпании KLM казахстанских пассажиров сохраняется за счёт подписанного код-шер соглашения между авиакомпаниями «Эйр Астана» и KLM.

В целом, такими же экономическими причинами обусловлено решения других перевозчиков таких, как Австрийские авиалинии, Бритиш эйр в отношении полётов в Казахстан, все права на выполнения полётов в Казахстан у них имеются, но приход на наш рынок ряда крупных глобальных перевозчиков, а также лоукост компаний ужесточил условия конкуренции.

Вместе с тем, с начала текущего года открыты 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными авиакомпаниями (Finn Air, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China).

Также необходимо отметить, что число перевезенных пассажиров за январь-ноябрь 2017 года составило 6,8 млн человек, что на 23 %, или на 1,3 млн пассажиров, больше показателя аналогичного периода 2016 года (5,5 млн человек). За январь-октябрь 2017 года аэропортами РК обслужено 12,2 млн пассажиров, что на 20 % больше показателя аналогичного периода 2016 года (10,2 млн человек).