Карты, деньги, два ствола: какие фото можно найти в соцсетях госслужащих

На аккаунтах 2212 работников выявлены более 2300 фотографий, 21 видео и 46 комментариев сомнительного содержания.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции провело мониторинг популярных социальных сетей на предмет соблюдения государственными служащими норм служебной этики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изучен контент 54 745 аккаунтов работников государственных органов. На аккаунтах 2212 работников выявлены более 2300 фотографий, 21 видео и 46 комментариев сомнительного содержания и которые могут вызвать критику со стороны общества.

Среди них фотографии и видеоматериалы, где госслужащие в увеселительных заведениях распивают спиртные напитки, сквернословят, тексты с ненормативной лексикой и фотографии эротического содержания или с оружием в руках. Некоторые фотографии демонстрируют увлечение азартными играми, букмекерскими ставками.

С начала года за неэтичное поведение в социальных сетях привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности 277 государственных служащих центральных государственных и местных исполнительных органов.

Кроме того, 112 чиновников понесли дисциплинарное наказание за использование служебного автотранспорта во внерабочее время.

К примеру, заместитель акима г.Усть-Каменогорска за выезд в выходные дни в зону отдыха на служебном автомобиле привлечен к дисциплинарной ответственности и распоряжением акима города лишен права пользоваться служебным транспортом.

Еще один вопрос, который находится на постоянном контроле Агентства -это предупреждение коррупционных правонарушений в части неправомерного принятия подарков и других вознаграждений госслужащими.

С начала текущего года в специальный государственный фонд сдано 317 подарков, полученных госслужащими во время исполнения служебных обязанностей, на общую сумму 3 млн. 200 тысяч тенге. В основном это сувенирная продукция – ручки, картины, чайные наборы, настольные часы. В числе возвращенных презентов оказалась и коробка конфет.

Стоит отметить, что в сравнении с ситуацией на 1 октября т.г. количество переданных в госфонд подарков увеличилось более чем в 2,5 раза.

Напомним, что в соответствии с Законом «О государственной службе Республики Казахстан»государственным служащим запрещается принятие подарков в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций.

В случае несоблюдения данного ограничения, государственные служащие подлежат привлечению к дисциплинарной, административной, в отдельных случаях и уголовной ответственности.

Агентство регулярно проводит мониторинг соблюдения госслужащими требований Закона «О государственной службе Республики Казахстан», особенно накануне предстоящих праздников, в том числе Нового года.

Фото с сайта NoNaMe