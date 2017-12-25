В Астане проходит акция «Откажись от полиэтиленового пакета!»

В среднем полиэтиленовые пакеты используются на протяжении 20 минут, при этом период их разложения составляет от 100 до 500 лет, передает медиацентр столичного акимата.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Астаны проводит экологическую акцию «Откажись от полиэтиленового пакета!». Акция проводится в крупных сетях розничной торговли с 23 декабря.

В рамках экологической акции запланированы мероприятия по проведению расширенной агитации среди населения об отрицательном воздействии полиэтиленовых пакетов и реализация экопакетов на кассах торговых сетей.

Ежегодно выброшенные полиэтиленовые пакеты образуют устойчивые загрязнения экосистем. При сжигании и разложении полиэтиленовых пакетов образуются опасные химические соединения. В среднем полиэтиленовые пакеты используются на протяжении 20 минут, при этом период их разложения составляет от 100 до 500 лет. Решением данной проблемы является использование экопакетов (бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты, матерчатые многоразовые сумки). Стоит отметить, что период разложения бумажных пакетов составляет 1–2 месяца, биоразлагаемые пакеты из растительного сырья – от 3 месяцев до 2 лет).

В 2018 году Министерством энергетики будут вноситься изменения в действующее законодательство по части внедрения запрета на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов.

На сегодняшний день более 40 зарубежных стран (страны Европейского союза, Австралия, Сингапур, Бангладеш и др.) снизили оборот или внедрили запрет на использование полиэтиленовых пакетов.