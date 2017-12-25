Третий магазин «AQMOL» открыл двери для столичных покупателей

В столице Астане состоялось открытие уже третьего торгового магазина шаговой доступности «AQMOL» с участием акима Акмолинской области Малика Мурзалина и крупных товаропроизводителей региона. Третий торговый дом открылся в районе Триумфальной арки по адресу проспект Мәңгілік Ел, д.39 (нежилое помещение №8), передает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Акимат Акмолинской области совместно с АО «НК«СПК Есиль» поддержали инициативу сельхозтоваропроизводителей по новому подходу к развитию продовольственного пояса Астаны созданием торговой сети «AQMOL» для организованного сбыта произведенной продукции в Акмолинской области. В торговой сети «AQMOL» астанчане смогут приобрести уже полюбившуюся многим свежую продукцию от известных акмолинских товаропроизводителей – это мясная продукция, кисломолочная, яйцо, колбасные и хлебобулочные изделия, а также ряд других товаров. Особенность новой торговой сети заключается в том, что производители напрямую работают с магазином, исключая цепочку посредников. Таким образом, вся продукция поступает на прилавки торговой сети в свежем виде и по доступным ценам, так как производители не несут дополнительных затрат при реализации своих товаров.

Напомним, ранее, два первых магазина открылись в Астане 11 ноября и 16 декабря 2017 года по адресам ул. Р. Кошкарбаева, д.37, жилой комплекс «Нұр Аспан» и по ул. Ш. Кудайбердыулы, д.17/3, жилой комплекс «Мунар».

Проект реализуется в рамках поручения Главы государства по развитию программы продовольственного пояса вокруг Астаны.

В состав учредителей торгового дома вошли более 10 крупных товаропроизводителей региона – это ТОО «Агрофирма «Родина», ПК «Ижевский», «Астана Агро Продукт», «Гормолзавод», ТД «Айна» и другие предприятия, выпускающие овощную, молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, растительные масла. В дальнейшем список товаропроизводителей и ассортимент товаров будет расширен.

Реализация проекта на I этапе успешно завершилась открытием трех магазинов. В перспективе, на II этапе планируется расширение сети магазинов до 10 торговых точек, а также открытие оптово-распределительного центра товаропроизводителей Акмолинской области в городе Астана.