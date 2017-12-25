В желудке пенсионерки нашли более 150 гвоздей и отрезков арматуры

После операции хирурги зашили женщине желудок и брюшную стенку, наложив два ряда швов.

Бурятские врачи нашли более 150 металлических предметов в желудке 74-летней жительницы Иволгинского района. В пресс-службе сосудистого центра республиканской клинической больницы сообщили, что внутренние органы пенсионерки — пищевод, горло и стенки желудка — оказались целы, передает Life.

По информации учреждения, хирурги были удивлены, когда обнаружили в организме пациентки длинные гвозди, крупные шурупы, гайки, болты, дверные шпингалеты и отрезки арматуры длиной до 15 сантиметров. Также в желудке была найдена серебряная цепочка 925-й пробы. В общей сложности медики извлекли 152 железных предмета.

Отмечается, что гвозди и отрезки арматуры, извлечённые из желудка, уже начали окисляться, так что, сколько они там находились, никому не известно.

После операции хирурги зашили желудок и брюшную стенку, наложив два ряда швов.

Фото: rkbsemashko.