В желудке пенсионерки нашли более 150 гвоздей и отрезков арматуры
После операции хирурги зашили женщине желудок и брюшную стенку, наложив два ряда швов.
Бурятские врачи нашли более 150 металлических предметов в желудке 74-летней жительницы Иволгинского района. В пресс-службе сосудистого центра республиканской клинической больницы сообщили, что внутренние органы пенсионерки — пищевод, горло и стенки желудка — оказались целы, передает Life.
По информации учреждения, хирурги были удивлены, когда обнаружили в организме пациентки длинные гвозди, крупные шурупы, гайки, болты, дверные шпингалеты и отрезки арматуры длиной до 15 сантиметров. Также в желудке была найдена серебряная цепочка 925-й пробы. В общей сложности медики извлекли 152 железных предмета.
Отмечается, что гвозди и отрезки арматуры, извлечённые из желудка, уже начали окисляться, так что, сколько они там находились, никому не известно.
После операции хирурги зашили желудок и брюшную стенку, наложив два ряда швов.
Фото: rkbsemashko.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.