10 вещей, которые Булат Бакауов сделал в 2017 году

Аким Павлодарской области в этом году запомнился тем, что активно искал и привлекал во вверенный ему регион инвесторов, и не раз становился героем публикаций после своих спортивных достижений. Что важного сделал Булат Бакауов в уходящем году – об этом в подборке нашей редакции.

Увеличил объем бюджета развития области

Объем бюджета Павлодарской области в 2017 году превысил прошлогодний почти на 55 миллиардов тенге. Бюджет развития же – то есть финансирование благоустройства и улучшения инфраструктуры городов и районов – вырос в 2,3 раза и составил почти 40 миллиардов тенге. Это позволило властям региона решать те проблемы, за которые не брались раньше – проведение центрального водоснабжения в селах, ремонт дорог, приведение в порядок внутридворовых территорий и многое другое. А если учесть еще и то, что для развития Павлодарской области привлекли более 6 миллиардов тенге внебюджетных средств, то 2017 год для Булата Бакауова можно назвать успешным.

Так же в копилку заслуг можно отнести областной ВРП, который он вывел в плюс за последние три года.

Валовой региональный продукт – один из главных индикаторов, характеризующих развитие экономики области. В этом году ВРП Павлодарской области впервые вышел в плюс за последние несколько лет. Более того, этот показатель вырос сразу на 6,2% по отношению к прошлогодним результатам. Величина валового регионального продукта на душу населения составила более 1,3 миллиона тенге, что на 12% выше среднереспубликанского уровня.

Смог запустить производство продукции из алюминия четвертого и пятого переделов

О том, что в Павлодаре нужно наладить выпуск продукции из алюминия, говорили много лет, в том числе на самом высоком уровне. Но лишь 10 лет спустя после запуска Казахстанского электролизного завода, производящего первичный алюминий, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки – в Прииртышье запустили производство легированного алюминия и предприятие по выпуску легкосплавных дисков из алюминия.

Эти два события однозначно можно занести в послужной список Булата Бакауова, который славится своей активностью в поиске инвестиций. Он от начала и до конца вел эти проекты, лично встречался с инвесторами и оказывал им поддержку. Каждый свой понедельник он посвящал встрече с инвесторами. Аким даже пообещал, что установит на свой автомобиль диски, произведенные в Павлодаре, как только на предприятии наладят выпуск колес нужного диаметра. Такая вот поддержка местного производителя.



Способствовал буму жилищного строительства

Только за 10 месяцев 2017 года в Павлодарской области ввели почти на 30% больше жилья, чем за это же время в прошлом году. Всего же до конца года планируется сдать 210 тысяч квадратных метров нового жилья – это на 12 тысяч квадратов больше, чем было запланировано.



Если говорить конкретно о Павлодаре, то здесь активная застройка ведется на территории микрорайона «Алюминстрой». Будучи еще акимом областного центра, Булату Бакауову не раз приходилось встречаться с жителями ветхих домов, которые не верили, что их когда-нибудь переселят в новые благоустроенные квартиры. Сегодня в новом микрорайоне «Сарыарка» построили уже 9 многоэтажных домов, еще столько же начнут возводить в следующем.

Что касается планов Булата Бакауова по строительству жилья в регионе на следующий год, то они очень амбициозны. Во время презентации нового дома в Экибастузе, которая состоялась в преддверии Дня Независимости, он отметил, что в 2018 году власти Павлодарской области намерены сдать 300 тысяч квадратов жилья. Что ж, чиновникам и строителям придется сильно потрудиться.



Вместе с тем он довел до конца строительство долгостроев в области.



Работу по борьбе с долгостроями в Павлодаре Бакауов начал еще на посту акима города и продолжил в качестве главы региона. Постоянно твердящий о том, что земельные участки в населенных пунктах должны использоваться эффективно, он заставил своих подчиненных обследовать каждый долгострой и проверить его документально.

В итоге многие неиспользуемые участки в областном центре, которые годами были площадкой для детских игр, были возвращены в госсобственность. В других случаях активность чиновников подталкивала владельцев и землепользователей что-то делать со своей землей, взятой когда-то в аренду, или простаивающим зданием. Например, в одном из микрорайонов Павлодара на участке, который десятилетиями был просто обнесен забором, появился жилой дом на 144 квартиры. В другом районе областного центра в здании, которое начали строить еще в 90-ых годов прошлого века, открылись гипермаркет и офис центра обслуживания населения.

Сдвинул с мертвой точки вопрос водоснабжения сельской зоны

Павлодарская область является одним из отстающих регионов в Казахстане по доступу к централизованному водоснабжению - на начало 2017 года всего 78 из 380 населенных пунктов здесь имели централизованное водоснабжение.

Булат Бакауов за решение этой проблемы взялся напористо, выбив серьезное финансирование из республиканского бюджета в размере около 8 миллиардов тенге. За счет этих средств прокладывать водопроводы начали сразу в 23 сельских населенных пунктах, сдав в этом году уже 11 объектов. На 2018 год для водобеспечения сел из областного и республиканского бюджетов выделил почти 10 миллиардов тенге.

Взялся за улучшение дорожной инфраструктуры

В этом году только в Павлодаре отремонтировали около 150 дворов. Уже в следующем в акимате области планируют привести в порядок все оставшиеся внутридворовые территории, причем не только в областном центре, но и в двух других городах региона – Экибастузе и Аксу. Такой подарок хотят сделать жителям в честь предстоящего 80-летия области.

Что касается благоустройства автодорог местного значения, то на эти цели в регионе предусмотрели почти 10 миллиардов тенге. Еще один миллиард выделили на содержание этих самых дорог. Никогда еще дорожникам не предоставляли полностью сумму, которая нужна для обслуживания дорожного хозяйства области.

К слову, здесь можно отметить рациональность, которую проявляет Булат Бакауов. Один из примеров такого хозяйского подхода – строительство моста через реку Усолка в Павлодаре. Когда в конце 2016 года презентовали новый мостовой переход через Иртыш, который стал самым большим мостом в Центральной Азии, подрядчики собрались разбирать ставший ненужным технический мост. Аким Павлодарской области предложил использовать его для возведения переезда, ведущего из города в пойменную зону. В итоге мост бюджету ничего не стоил, с его установкой уже помогли другие строительные компании. К слову, первым по этому переезду проехал сам глава региона, севший за руль КамАЗа.



Занялся развитием села и строительством жилья для бюджетников в сельской местности

Булат Бакауов максимально старается наладить жизнь жителей сел. В должности акима области сначала он взялся за развитие опорных населенных пунктов в каждом районе. Когда он посетил все опорные села, была разработана программа развития опорных сел области, для которой предусмотрели финансирование в размере 40 миллиардов до 2020 года.

Поставив эту работу на нужные рельсы, глава региона вместе со своей командой разработал программу по обеспечению бюджетников жильем в сельской местности. Ее суть в том, что частный застройщик по готовому проекту возводит типовой двухквартирный дом, после чего продает его местному акимату по заранее оговоренной цене. Казалось бы, все просто, но в итоге в плюсе все – подрядчик получает заработок, акимат избавляется от проведения госзакупок и поиска добросовестного строителя, а сельские учителя, врачи и полицейские получают служебную квартиру «под ключ». Таким образом в селах Павлодарской области только в этом году сдали около 40 домов (80 квартир) для работников бюджетной сферы.

Занялся развитием туристических зон в Баянауле и на берегу озера Маралды

В этом году больше всего рабочих поездок аким Павлодарской области совершил в Баянаульский район. Это объясняется тем, что Бакауов буквально загорелся идеей сделать из жемчужины региона еще более популярный курорт. Для этого в 2017 году из бюджета выделили 5 миллиардов тенге на развитие района, построили взлетно-посадочную полосу неподалеку от Баянаула и занялись возведением горнолыжной базы. В итоге райцентр значительно преобразился, на местном аэродроме начала приземляться легкая авиация, а на горе, где в будущем ожидают лыжников со всей страны, начали накатывать трассы.

Изменилось и другое село Баянаульского района – Торайгыр, расположенное на берегу одноименного озера. Долгое время населенный пункт, носящий имя великого казахского поэта Султанмахмута Торайгырова, пребывал в унынии. Сегодня же здесь привели в порядок практически все социально значимые объекты и заасфальтировали и осветили каждую улицу.

Еще одной точкой притяжения туристов в Павлодарской области решили сделать соленое озеро Маралды. В этом году власти региона нашли инвестора, который начал благоустройство берега водоема – сделал искусственную насыпь, соорудил небольшой пирс, установил навесы и лежаки, открыл кафе и танцевальную площадку. Это уже принесло первые плоды: в летний сезон пляж ежедневно посещали до 2 тысяч человек, в том числе из других регионов Казахстана и России.

Поборол гнус

Лето-2016 большинство павлодарцев запомнит надолго - тогда комары и мошки попили у них много крови. Нашествие гнуса в тот период чиновники объяснили двумя причинами: вкупе с тем, что тендер на проведение дезинсекционных работ провели поздно, специальных средств против кровососущих насекомых закупили недостаточно.

После этого аким Павлодарской области выбил трансферт из республиканского бюджета на 2017 год почти 600 миллионов тенге на дезинсекционные работы, причем не только в городах Аксу и Павлодар, но и во всех районах, расположенных на берегу реки Иртыш. Конкурс на проведение работ устроили еще зимой. Ответственные закупили биологический и химический препараты, обработали Иртыш, произвели авиаобработки в пойменной зоне, а также выполнили барьерные обработки в парках и скверах.

Все это привело-таки к результату – минувшим летом комары и мошки жителей Прииртышья практически не беспокоили. Это могут подтвердить участники и зрители множества различных концертов, которые в этом году проводили на обновленной набережной Павлодара.

Продлил Центральную набережную в Павлодаре

Если вы попросите любого павлодарца назвать три главных достопримечательности города, среди них точно будет Набережная. Прогулочную зону на берегу Иртыша начали строить в начале 2000-ых годов. Здесь бывают все без исключения гости Павлодара, сюда приезжают все молодожены в день свадьбы, тут в теплое время года проходит много праздников и концертов. Поэтому любые положительные изменения в этой прогулочной зоне жители города всегда воспринимают на ура.

В этом году ко Дню Астаны павлодарская Набережная стала длиннее почти на 400 метров, а ее общая протяженность составила около 4 километров. Проект был профинансирован за счет спонсоров, при этом глава региона лично контролировал проводимые работы. Во время субботников и рабочих объездов Павлодара Булат Бакауов обязательно посещал строящийся участок на Набережной, а, когда было надо, подгонял подрядчиков.

Обновил трамвайный парк Павлодара

Долгие годы в трамвайном управлении Павлодара жаловались на изношенность подвижного состава. Несколько лет назад перевозчики смогли закупить несколько трамваев, но в целом на ситуацию это мало повлияло – трамвайный парк требовал кардинального обновления.

В 2016 году руководству Павлодарской области удалось договориться о долгосрочном займе на покупку новых вагонов с Европейским банком реконструкции и развития. В итоге был заключен договор о приобретении 23 трамваев в Белоруссии почти на 2,5 миллиарда тенге.

Первый 3 вагона из Минска пришли в Павлодар в декабре 2017 года. Задержка получилась из-за недопоставки двигателей для трамваев на завод-производитель. Все остальные вагоны транспортники ждут в течение первого квартала 2018 года. Несмотря на сложившуюся заминку, жители областного центра позитивно восприняли начавшийся апгрейд трамвайного парка, потому как трамвай – очень популярный общественный транспорт в Павлодаре.

Способствовал расширению спортивной инфраструктуры в регионе

Аким Павлодарской области уже не раз доказал, что любит спорт. Он участвует в дуатлонных забегах, совершает 100-километровые велопробеги, тягает гири во время народных гуляний на площади, никогда не пропускает домашние игры футбольного клуба «Иртыш» и вообще старается быть в курсе дел профессиональных спортсменов и любителей спорта. Наверное, оттого Булат Бакауов не жалеет ничего для развития спортивной инфраструктуры.

В этом году в Павлодарской области построили пять полноразмерных футбольных полей. В нескольких селах региона презентовали физкультурно-оздоровительные комплексы. В областном центре начали строительство олимпийского бассейна, возродили секцию академической гребли, отремонтировали борцовские залы, начали реализацию проектов по строительству гребного канала и триатлонного парка, запланировали установили огромное количество инклюзивных спортплощадок и воркаут-площадок. Это далеко не полный список того, что сделано в регионе в сфере физкультуры и спорта. В общей сложности – за счет казны и меценатов – в 2017 году на спорт в Павлодарской области потратили около 9 миллиардов тенге! Колоссальная сумма, которая, думаем, со временем должна принести свой эффект.