МИД РК: Казахстан разделяет осуждение Пхеньяна за ядерные испытания
Одной из угроз безопасности в регионе является ракетно-ядерная программа КНДР.
Как отметил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, Казахстан внимательно следит за развитием напряженной ситуации вокруг северокорейской ядерной программы, передает корреспондент Zakon.kz.
«Казахстан внимательно следит за развитием напряженной ситуации вокруг северокорейской ядерной программы. Мы разделяем всеобщее осуждение безответственной политики Пхеньяна, подрывающей коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего», - сказал он на правчасе по вопросам внешней политики Казахстана на Азиатском направлении в Мажилисе Парламента РК.
Как отметил глава ведомства, одной из угроз безопасности в регионе является ракетно-ядерная программа КНДР.
«Одной из угроз безопасности в регионе является ракетно-ядерная программа КНДР. Только в 2017 году Северная Корея осуществила запуск 14 баллистических ракет, а также заявила об успешном проведении шестого ядерного испытания», - подчеркнул К. Абдрахманов.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: Eastrussia
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