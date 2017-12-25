Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

МИД РК: Казахстан разделяет осуждение Пхеньяна за ядерные испытания

25 декабря 2017, 10:59

Одной из угроз безопасности в регионе является ракетно-ядерная программа КНДР.

Как отметил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, Казахстан внимательно следит за развитием напряженной ситуации вокруг северокорейской ядерной программы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Казахстан внимательно следит за развитием напряженной ситуации вокруг северокорейской ядерной программы. Мы разделяем всеобщее осуждение безответственной политики Пхеньяна, подрывающей коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего», - сказал он на правчасе по вопросам внешней политики Казахстана на Азиатском направлении в Мажилисе Парламента РК.

Как отметил глава ведомства, одной из угроз безопасности в регионе является ракетно-ядерная программа КНДР.

«Одной из угроз безопасности в регионе является ракетно-ядерная программа КНДР. Только в 2017 году Северная Корея осуществила запуск 14 баллистических ракет, а также заявила об успешном проведении шестого ядерного испытания», - подчеркнул К. Абдрахманов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Eastrussia


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...