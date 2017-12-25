Президент РК рассказал об оздоровлении банковской системы

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об оздоровлении банковской системы в стране, сообщает Zakon.kz.

«Банковская система - это кровеносные сосуды экономики. Если не будут банки кредитовать экономику, то все остановится. А все остановится - не будем производить товары, не будет в стране денег. Ничего не будет», - рассказал президент.

«Вот поэтому есть старая проблема, которая тянется из того старого финансового кризиса мирового, и разворованный акционерами БТА-банк, и он накопил эти вопросы, поэтому центральный банк Казахстана и правительство принимают меры, чтобы расчистить от плохих банков, а помогать только тогда, когда акционер вложит большую долю собственных средств, если хочет. Национальный банк точно знает: если не хотят, то легче этот банк подвергнуть банкротств. Ликвидировать легче этот банк!», - уверен глава государства.

Назарбаев удивлен: «Почему банки должны финансировать экономику, а финансировать банки должны мы? Есть такой нонсенс. Но вы имейте в виду: по договору с акционерами деньги даются с возвратом, не просто так»

«Но сейчас мы должны поддержать, чтобы банк начал работать, он ведь только тогда будет зарабатывать, - пояснил Нурсултан Абишевич. - Если банк не будет кредитовать, он не может работать. Поэтому, действительно, мы оздоравливаем банковскую систему, чтобы банк начал кредитовать экономику, малый и средний бизнес начинал работать».