Депутат: Казахстану необходимо разработать стратегию по экспорту с азиатскими странами

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по теме «О внешней политике Казахстана на Азиатском направлении» депутаты подняли вопрос необходимости разработки долгосрочной стратегии по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами по экспорту казахстанской сельхозпродукции, передает корреспондент Zakon.kz.

«Представляется важным придать импульс торгово-экономическому сотрудничеству и привлечению инвестиций из стран Азии в экономику Казахстана.В целом с 2005 года в экономику страны было привлечено более 250 млрд долларов инвестиций. При этом в первой десятке стран, из которых привлечено наибольшее количество инвестиций, только одна страна является азиатской. Это - Китай», - сказал депутат Маулен Ашимбаев.

По его словам, данный расклад по инвестициям в целом отражает мировые экономические тенденции, имевшие место в последние десятилетия, но сегодня ситуация меняется.

«В мировой экономике, торговле и потоках инвестиций в ближайшие десятилетия роль азиатских стран будет поступательно и последовательно увеличиваться. По оценкам международных экспертов, к 2050 году из 20 лидирующих стран в мире 12 стран будет из Азии. В частности, прогнозируется, что Китай, Индия, Индонезия, Япония, Турция, Саудовская Аравия, Южная Корея, Вьетнам и другие азиатские страны по объему ВВП будут занимать лидирующие позиции в мире», - сказал он.

Как отметил депутат, в этих условиях Казахстану важно целенаправленно укреплять сотрудничество с азиатскими странами по различным направлениям.

«В двустороннем формате приоритетным является наполнение конкретикой и практическими экономическими проектами сотрудничество с азиатскими странами. В многостороннем формате большой потенциал имеет подписание соглашений о зоне свободной торговли между азиатскими странами и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В 2015 году аналогичное соглашение было подписано с Вьетнамом, что дало возможность резко поднять товарооборот между нашими странами», - пояснил мажилисмен.

В то же время парламентарий напомнил, что сегодня рабочими органами ЕАЭС прорабатываются соглашения о зоне свободной торговли с Китаем, Ираном и Сингапуром.

«В случае их подписания это должно открыть новые возможности для расширения торговли с этими важными партнерами. Необходимо также максимально использовать возможности, который дает инициированная Китаем программа «Один пояс, Один путь». Уже сегодня видны практические результаты от сопряжения этого проекта с казахстанской программой «Нурлы Жол», - уточнил М. Ашимбаев.

«Важно также активизировать усилия по реализации 51 производственного проекта, по которым есть договоренность с Китаем. Как было отмечено, 5 проектов были запущены в этом году. В то же время анализ этих проектов показывает их традиционный или сырьевой характер. В связи с этим целесообразно делать акцент на инновационных проектах, использующих современные технологии для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В целом соответствующим госорганам было бы целесообразно сформулировать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, в том числе по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции», - заключил М. Ашимбаев.

Ксения Давыдова, Астана.

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