Массовые вымогательства среди школьников опровергли в актюбинской полиции

15 декабря в СМИ были опубликованы статьи «Банды в Актобе вымогают со школ и колледжей сотни тысяч» и «Дикие бригады в Актобе срастаются с общаком», в которых изложена информация о системе поборов с учащихся общеобразовательных школ и колледжей Актобе. В ДВД Актюбинской области прокомментировали данную информацию, передает Zakon.kz.

"Как установлено в ходе проверки, изложенная в статьях информация является недостоверной, а источник, который якобы занимался этими вопросами в 2009 году и на который делается ссылка – некомпетентным. Герой публикаций – бывший сотрудник полиции Сагиев С. дважды (в 1994 и 1998 г.г.) увольнялся из органов внутренних дел и в описываемое в публикациях время (2004-2013 г.г.) служил в ЛОВД на станциях Актобе и Кандыагаш Западного ДВД на транспорте, обеспечивавшего правопорядок лишь на указанных станциях Западного отделения железной дороги. Его служебная деятельность и должностные обязанности в указанные годы никак не были связаны с осуществлением функций и полномочий по профилактике и пресечению правонарушений на территории Актобе", - рассказали в полиции.

По данным ведомства, выйдя в 2015 году на пенсию, Сагиев С. возглавил общественное объединение «Патриотический клуб Беркут», которое с 2007 года осуществляло охранную деятельность в ряде учебных заведений. В 2015 году, по решению областной Комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних, неправомерная деятельность клуба в этой сфере прекращена в связи с отсутствием лицензии на оказание охранных услуг и их оплаты за счёт незаконного сбора денег с родителей учащихся.

"В то же время в указанных статьях клуб «Беркут» позиционируется и рекламируется в СМИ, как единственная сила, способная остановить несуществующую в учебных заведениях систему вымогательств. В ходе проверки гражданин «Х», на которого в публикациях также делалась ссылка как на непосредственный источник, тоже опроверг изложенную в статьях информацию, назвав её клеветнической", - отметили в ДВД области.

Прокуратурой Актюбинской области совместно с государственными органами и неправительственными организациями, в том числе с привлечением клуба «Беркут», в 2017 году тщательно изучена ситуация в учебных заведениях Актобе. Межведомственной рабочей группой проведён мониторинг ситуации и анонимное анкетирование учащихся школ, в ходе которых фактов системных правонарушений и вымогательств среди подростков не выявлено. Установленные единичные конфликтные ситуации разрешались на уровне психологов и медиаторов.

"В ДВД Актюбинской области ежедневная работа школьных инспекторов полиции по делам несовершеннолетних находится на постоянном контроле. Упоминаемых в СМИ системных вымогательств и финансирования криминальной среды за счёт поборов с учащихся на сегодняшний день также не выявлено. Более того, общее число вымогательств, не только среди несовершеннолетних, но и в целом по области, снизилось почти на четверть (-23%) с 22 до 17 случаев", - сообщили в ДВД.

Одной из причиной статистического роста правонарушений среди несовершеннолетних в текущем году на +61,1% (с 90 до 145 случаев) стала наступательная работа полиции по обеспечению полноты учёта всех правонарушений и принципа неотвратимости наказания, рост почти в два раза числа раскрытых преступлений средней тяжести (с 24,6 до 45,2%), небольшой тяжести (с 47,4 до 72,7%) и, в первую очередь, краж чужого имущества (с 20,3 до 41,5%), наиболее характерных для подростков. В результате этого число установленных и привлечённых к ответственности правонарушителей возросло на 1385 человек или на треть (+32,3% с 4282 до 5667), в числе которых оказались 155 несовершеннолетних (удельный вес 2,7%). Школьными инспекторами полиции при помощи педагогических коллективов и самих учащихся выявлено и пресечено почти в два раза преступлений больше, чем в прошлом году (с 27 до 51 фактов) или треть всех преступлений, совершённых несовершеннолетними.

"Изложенных в статьях системных вымогательств и правонарушений среди учащихся Актобе и Актюбинской области на сегодняшний день не выявлено. В соответствии с законом УВД Актобе возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.274 УК РК (распространение заведомо ложной информации) по факту распространения указанной информации в СМИ. Для обеспечения полноты и объективности проводятся следственные действия и досудебное расследование по упоминаемым в статьях фактам вымогательств, якобы имевших место в 2009 году. По результатам расследования будет дана справедливая правовая оценка всем неправомерным действиям конкретных лиц. Как и прокуратура, ДВД Актюбинской области обращаются ко всем с просьбой – при наличии сведений о правонарушениях среди подростков обращаться в правоохранительные органы и не распространять непроверенную информацию", - резюмировали в областной полиции.

фото: uralskweek.kz