Глава государства рассказал об ЭКСПО и Универсиаде

В 2017 году Казахстан провел зимнюю Универсиаду и ЭКСПО-2017. Оба события прокомментировал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем интервью, которое выйдет в эфир 25 декабря в 21.30 на республиканских телеканалах, сообщает Zakon.kz.

Одним из вопросов, озвученных в студии, стали финансы: «Впечатления впечатлениями, а вопросы всегда остаются одними и теми же: люди спрашивают, не слишком ли много денег было потрачено. Насколько оправданны инвестиции, которые мы потратили на проведение этих мероприятий?»

Глава Казахстана ответил: «Если постоянно отвечать на такие вопросы, когда ты ставил цель, то до этой цели ты никогда не дойдешь. Только и будешь ходить и отвечать на вопросы. «А зачем столицу переносить?». Был же вопрос. А теперь вы живете в миллионном городе. Всего за двадцать лет сделали. Сейчас вопрос уже не задают. А все время ведь задавали. Вот так же и любое новое дело всегда внедряется не так просто. Проходит время - видят, чувствуют, тогда и признаётся».

«Конечно, затратили, - продолжил президент, - но затратили для Универсиады, для Алматы. Я давно хотел построить эти объекты. Алматы - двухмиллионный город. Ему нужны две ледовых арены, ему нужны эти спортивные комплексы. 1748 квартир построены были - все сейчас передали алматинцам, которые стояли в очереди, особенно нуждающимся. Спортивные комплексы остались, и, как мне доложили, после проведения Универсиады людей, которые хотят заниматься зимними видами спорта, стало больше на 60%. Это означает, что много молодежи мы привлечем к этому замечательному виду спорта».

Рассказал Назарбаев и о столице: «Строительство Астаны тоже требовало денег. Но сегодня город Астана каждый год вносит в бюджет страны один триллион тенге. Все это возвратится в очень короткое время, и мы обогатили страну на целый новый город».

Проведение выставки ЭКСПО - отдельная тема для разговоров: «Ну вы же знаете, что 115 стран участвовало - в два раза больше, чем мы ожидали. 4,5 миллиона человек посетили. А если считать, что казахстанцы все сюда приезжали каждый месяц, каждую неделю, со всей нашей страны, то всего посетило больше 20 миллионов человек. Все гостиницы были полные. Все объекты МСБ на этом заработали. Спонсоры давали денег, сэкономлена была половина намеченных средств. Я думаю, мы построили целый район города Астаны сейчас, прекрасный район. И это все остается служить людям. Мы сидим сейчас в сфере Нур Алем, главном здании нашей экспозиции, оно остается как музей. И сегодня, чтобы вы знали, каждый день 600 человек посещают эту сферу, в субботу-воскресенье - по две тысячи человек посещают», - подчеркнул Назарбаев.