В ЮКО за взятку будут судить председателя городского суда

22 декабря Есильский районный суд города Астаны вынес решение о заключении его под стражу.

Генеральный прокурор РК завизировал санкцию на уголовное преследование председателя Туркестанского городского суда Омара Серикбаева, которого сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЮКО в начале октябре этого года задержали по подозрению в получении вознаграждения – 3 000 000 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Timeskz.

Председателя временно отстранили от занимаемой должности.

По итогам расследования антикоррупционное ведомство квалифицировало деяния Серикбаева по статье 190, части 3 пунктам 1, 2 УК РК «Мошенничество в крупном размере лицом, занимающим ответственную государственную должность».

Во второй половине декабря О.Серикбаев был приглашен в Астану для ознакомления с материалами возбужденного на него уголовного дела.

22 декабря Есильский районный суд города Астаны вынес решение о заключении его под стражу. Досудебное расследование продолжается. Задержанный будет этапирован в Шымкент и заключен в следственный изолятор.

Председателем Туркестанского городского суда О.Серикбаев был назначен в ноябре 2016 года, а до этого - несколько лет проработал судьей в Южно-Казахстанском областном суде.

Фото с сайта ratel.kz